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台南今年首例登革熱境外移入 30歲女赴印尼旅遊確診
登革熱防疫不能輕忽，台南市衛生局稍早發布，今年出現首例登革熱境外移入病例，一名30多歲女子本月初前往印尼旅遊，旅途中出現感冒症狀後自行服藥緩解，返台後卻仍出現發燒症狀，昨前往高雄訪友時到診所就醫，經通報後今天確診為登革熱。
衛生局表示，該名女子家住仁德區一甲里，3日至10日與公司同事前往印尼旅遊，6日在當地就出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，其先自行服用藥物後症狀緩解，但16日返台後仍出現發燒症狀，昨天到高雄訪友時才到診所就醫，經通報檢驗後確診，目前已收治住院治療中。
衛生局也說，接獲通報後，已立即動員衛生單位及區公所等，針對個案居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。
台南市政府近期已啟動「登革熱防治誓師大會」，吸取以往登革熱防治經驗，精進改良各項防疫措施並擬定相關策略，今年因雨水充沛，加上氣候影響，環境巡查也被視為防疫重點，預計4月1日起針對查獲陽性孳生源者，也將依法開罰。
衛生局也提醒，民眾出國旅遊、工作及返鄉探親時，務必加強防蚊措施，返國後14天內，應密切留意自身健康情況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史等，以利及早通報、診斷及治療。
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