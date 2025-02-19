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採收前夕遇大雨...台南胡蘿蔔傳根部腐爛、裂果 農民哀嘆

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南多位立委、民代近期都接獲農民陳情胡蘿蔔出現根部腐爛、裂果等農損災情，要求市府農業局應盡速將災情上報中央農業部，爭取補助盡快到位，減輕災害影響。圖／立委陳亭妃辦公室提供
台南多位立委、民代近期都接獲農民陳情胡蘿蔔出現根部腐爛、裂果等農損災情，要求市府農業局應盡速將災情上報中央農業部，爭取補助盡快到位，減輕災害影響。圖／立委陳亭妃辦公室提供

元宵節前後南部地區因連續降雨好幾天，讓即將進入採收期的胡蘿蔔彷彿在「泡湯」，台南將軍、佳里、西港等地近期傳出胡蘿蔔出現根部腐爛、裂果等農損災情；有農民說，這幾天氣溫逐漸回溫，更加速胡蘿蔔腐爛的速度，苦不堪言，希望政府能多幫忙。

台南胡蘿蔔主要產地以將軍、佳里及西港等地為主，種植期間約從9月下旬開始到隔年2月，通常農曆春節過後會開始採收，且胡蘿蔔屬溫帶作物，今年種植期間剛好遇到低溫，除了適合胡蘿蔔生長外，相對病蟲害也少，孰料，採收前卻碰上連日大雨。

農民指出，上周元宵節連續幾天的春雨，讓胡蘿蔔田裡積水難退，已經成熟的胡蘿蔔彷彿泡在水中，隨後這幾天氣又突然升溫，導致胡蘿蔔根部腐爛、裂果，有些雖葉子外觀正常，但一開採卻是腐爛的情況，幾乎全都「泡湯了」，真的讓人很心痛。

佳里區約種植100公頃胡蘿蔔，區長林耿漢說，會勘發現胡蘿蔔確有受水害跡象，實際受災情形和面積須再調查通報農業局，農民如有受災可向公所通報；西港區區長李鴻裕也指出，本周陸續有農民反映腐爛問題，實際受損情形將進一步了解。

將軍區長許博森表示，將軍區約種植185公頃胡蘿蔔，速報損害面積達25公頃、損害程度已達20%（換算面積為5公頃），目前仍持續查報中。

立委郭國文服務處、林俊憲服務處、陳亭妃辦公室及多位民代近期都接獲多起農民通報，紛紛要求市府農業局應盡速將災情上報中央農業部，爭取補助盡快到位，減輕災害影響。

元宵節前後南部地區因連續降雨好幾天，讓即將進入採收期的胡蘿蔔彷彿在「泡湯」，台南將軍、佳里、西港等地近期就傳出胡蘿蔔出現根部腐爛、裂果等農損災情。圖／立委陳亭妃辦公室提供
元宵節前後南部地區因連續降雨好幾天，讓即將進入採收期的胡蘿蔔彷彿在「泡湯」，台南將軍、佳里、西港等地近期就傳出胡蘿蔔出現根部腐爛、裂果等農損災情。圖／立委陳亭妃辦公室提供

元宵節 農民

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