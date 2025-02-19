拚節水減碳 南市府攜手六河分署擴大使用回收水

台南市府水利局與經濟部水利署第六河川分署今天簽署合作意向書，推動使用仁德水資源回收中心回收水進行工區澆灌、清洗及養護，減少自來水使用量，達到節水減碳目標。

合作意向書簽署儀式今天在仁德水資源回收中心舉行，由台南水利局長邱忠川與第六河川分署長謝明昌代表雙方簽署。

邱忠川表示，雙方將攜手合作，於114年度期間，由第六河川分署取用仁德水資源回收中心回收水進行工區澆灌、清洗及養護，減少自來水使用量，達到節水減碳目標。

他說，這份合作意向書象徵雙方對水資源永續發展共識與決心，水利局將繼續與各界攜手合作，探索更多水資源多元化利用可能性，為環境保護與永續發展貢獻更多力量。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，氣候變遷影響致水資源短缺壓力日益增加，為強化水資源循環再利用，民眾可前往台南市7座水資源回收中心，取用經二級處理回收水進行灑掃、防塵及澆灌，讓水資源循環再利用。

黃偉哲指出，與第六河川分署的合作計畫展現資源循環再利用重要性，符合台南市推動永續發展目標，透過回收水再利用，可有效節約自來水使用量，還能減少環境負擔，促進環境保護。