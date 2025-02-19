快訊

黃國昌上任黨主席首波一級主管亮相 她任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

汙水下水道工程1期計畫接管戶達標 嘉市後巷美化成社區亮點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變，牆面彩繪融入阿里山林業小火車鮮明色彩，翻轉成社區亮點。

市府說，汙水下水道第1期經費約43.69億元，第8、9標工程經費約6.25億元，目前進度83.95%，是一期建設計畫涵蓋範圍最廣及最後完成的標案，博愛新村巷弄在汙水工程完成美化後，牆面彩繪融入阿里山林業小火車色彩，應用於機器人木材運輸機，以樂器樣式煙囪象徵蒸氣運行，與嘉市管樂文化相結合。

地磚舖設以「木」字型式排列，連結成神木意象，透過鋪設平整的地面、改善排水環境，結合牆面彩繪，讓後巷轉變為社區亮點。期待市民了解後巷美化益處，攜手打造永續文明城市，翻轉城市風貌。

黃敏惠說，汙水下水道建設是城市文明進步重要指標，市府分階段推動汙水接管計畫，至今接管戶數1萬5千戶，在全國汙水下水道建設計畫考核評鑑中，嘉市連3年榮獲國土管理署第3組第1名，獲頒表現傑出獎，去年用戶接管普及率年增加3.85%，連續3年全國第1名。

後巷用戶接管工程，深入社區後巷施作，市府團隊不畏艱辛確保施工安全，力拚用最小程度工程，減少對市民不便，在後巷美化完成後，後巷不再陰暗，蛻變成為社區新亮點。

工務處表示，汙水下水道8、9標工程已完成38處後巷施工，經文化局、博愛國小、里長、耆老等協助，在博愛新村巷弄，結合文史與木都特色、城市發展，透過畫作呈現，使後巷煥然一新；汙水下水道系統第1期第1至第5標工程竣工，第6至第9標工程預計今年完工，持續推動汙水第二期建設。

嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供
嘉市府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變。圖／嘉市府提供

彩繪 阿里山

延伸閱讀

嘉義市續辦班班喝鮮奶 2萬2477學子受惠

台中新光三越氣爆傷亡慘重 侯友宜與黃敏惠關心配合支援

嘉義市實驗木場帶動舊監宿舍活化 侯友宜憶童年檜木香

侯友宜率新北市府團隊回嘉 與黃敏惠交流青年政策文化發展

相關新聞

台南環保局拍賣日還有小家電維修 邀市民體驗修復樂趣

台南市環保局藏金閣開春後首次拍賣活動2月22日登場，除了有懷舊搖椅、大理石紅木桌、陶瓷鼓凳等拍賣，也將推廣「以修代棄」的...

治喪空間不足 雲林虎尾、麥寮生命園區將新設禮儀廳

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新...

災民不孤單...慈濟動員修繕志工進駐 台南重災區楠西已修145戶

0121地震台南通報超過4千戶民宅受損，截至前天，鑑定後貼上紅單477戶、黃單1333戶，未貼單2253戶，然而未貼單也...

八掌溪疏濬土方無處去化 將填高南靖產業園區廠商用地

八掌溪疏濬土方無處可去，恰巧嘉義南靖產業園區地勢低窪，立委蔡易餘提議以八掌溪疏濬土方墊高園區，相關單位今天現場會勘討論，...

雲林一個月內流感重症死亡4人 開學一周已有4班停課

疾病管制署雖評估流感疫情將逐漸降溫，但雲林縣今年至今已18人確診流感併發重症，不到一個月的時間流感併發重症死亡人數達4人...

台南社宅價迷人 黃偉哲要求加速招租作業...鬼月前入住

台南市仁德區宜居仁愛、永康區宜居成功社宅已進入完工階段，已啟動招租，下月登記，預計9月入住。市長黃偉哲今天視察宜居仁愛工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。