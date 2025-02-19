汙水下水道工程1期計畫接管戶達標 嘉市後巷美化成社區亮點
嘉義市政府推動汙水下水道建設，去年底完成第1期計畫目標用戶接管1萬5千戶，上午在博愛新村巷弄舉行分支管網及用戶接管第8、9標工程後巷美化茶會，市長黃敏惠帶市民見證博愛新村巷弄汙水工程完成美化後的蛻變，牆面彩繪融入阿里山林業小火車鮮明色彩，翻轉成社區亮點。
市府說，汙水下水道第1期經費約43.69億元，第8、9標工程經費約6.25億元，目前進度83.95%，是一期建設計畫涵蓋範圍最廣及最後完成的標案，博愛新村巷弄在汙水工程完成美化後，牆面彩繪融入阿里山林業小火車色彩，應用於機器人木材運輸機，以樂器樣式煙囪象徵蒸氣運行，與嘉市管樂文化相結合。
地磚舖設以「木」字型式排列，連結成神木意象，透過鋪設平整的地面、改善排水環境，結合牆面彩繪，讓後巷轉變為社區亮點。期待市民了解後巷美化益處，攜手打造永續文明城市，翻轉城市風貌。
黃敏惠說，汙水下水道建設是城市文明進步重要指標，市府分階段推動汙水接管計畫，至今接管戶數1萬5千戶，在全國汙水下水道建設計畫考核評鑑中，嘉市連3年榮獲國土管理署第3組第1名，獲頒表現傑出獎，去年用戶接管普及率年增加3.85%，連續3年全國第1名。
後巷用戶接管工程，深入社區後巷施作，市府團隊不畏艱辛確保施工安全，力拚用最小程度工程，減少對市民不便，在後巷美化完成後，後巷不再陰暗，蛻變成為社區新亮點。
工務處表示，汙水下水道8、9標工程已完成38處後巷施工，經文化局、博愛國小、里長、耆老等協助，在博愛新村巷弄，結合文史與木都特色、城市發展，透過畫作呈現，使後巷煥然一新；汙水下水道系統第1期第1至第5標工程竣工，第6至第9標工程預計今年完工，持續推動汙水第二期建設。
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