台南環保局拍賣日還有小家電維修 邀市民體驗修復樂趣

台南市環保局藏金閣開春後首次拍賣活動2月22日登場，除了有懷舊搖椅、大理石紅木桌、陶瓷鼓凳等拍賣，也將推廣「以修代棄」的理念，當天提供10個小家電維修名額，邀請市民體驗修復的樂趣。

環保局表示，拍賣的每一件物品都承載著歲月的故事，「這桌子，好像以前過年大家圍爐的那張…」在藏金閣，購物不僅是交易，更是記憶與新生的接力。當天除了老東西拍賣，還有各式二手腳踏車及惜福腳踏車（除役T-Bike），讓資源延續，陪伴更多人走過人生的風景。

另，本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入活動，與民眾一起推廣「以修代棄」的理念。這群重視永續問題並且熱愛動手修復物品的夥伴，當他們在為民眾維修送修的物件時，物主必須在現場共同參與，可以述說自己和送修物件的故事，也可以一同學習維修的技巧。

活動當天提供10個小家電維修名額，並邀請市民體驗修復的樂趣。需預先報名，額滿為止，報名連結https://reurl.cc/96mOjd。希望藉此將「以修代換」的精神深入每個家庭，讓更多人感受到修復所帶來的成就感與美好。

環保局長許仁澤指出，當天除了拍賣活動，還有二手免廢市集，市民可以透過闖關遊戲獲得金幣兌換二手物品，也可帶來家中閒置的好物，與攤主進行交換，讓物品流通與再利用，減少不必要的浪費。