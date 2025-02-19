聽新聞
0:00 / 0:00
治喪空間不足 雲林虎尾、麥寮生命園區將新設禮儀廳
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新增逾20座禮儀廳，力拚今年底前完工。另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，將推動橋頭生命紀念館禮儀廳，待興辦計畫通過後啟動工程。
惠來靜楓生命園區占地約4公頃，提供火、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，殯儀館內有18座小靈堂，永懷、永安、永樂3座禮儀廳，近年殯葬服務量增加，去年大體火化數逾7千具，虎尾殯葬所長陳瑞宗表示，為解決遺體容納量能，今年初已在永樂廳設置79座抽屜室冰櫃。
遺體容納量能雖已改善，但治喪空間不足也亟待解決，虎尾鎮長林嘉弘表示，將在園區內火葬場後方設置10座帳棚式禮儀廳，現已完成規畫設計，預計今年6月動工、8至9月完工；園區內太陽能停車場旁也將新設14至16座禮儀廳，預計年底前完工，提供民眾便利治喪空間。
另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，將在橋頭生命紀念館新設禮儀廳，麥寮鄉長許忠富表示，預計將有14間禮儀廳、1間大禮堂及家屬休息區，現已完成規畫設計，待興辦計畫通過後將立即啟動工程，減少鄉親治喪期間舟車勞頓困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言