治喪空間不足 雲林虎尾、麥寮生命園區將新設禮儀廳

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新增逾20座禮儀廳，力拚今年底前完工。另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，將推動橋頭生命紀念館禮儀廳，待興辦計畫通過後啟動工程。

惠來靜楓生命園區占地約4公頃，提供火、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，殯儀館內有18座小靈堂，永懷、永安、永樂3座禮儀廳，近年殯葬服務量增加，去年大體火化數逾7千具，虎尾殯葬所長陳瑞宗表示，為解決遺體容納量能，今年初已在永樂廳設置79座抽屜室冰櫃。

遺體容納量能雖已改善，但治喪空間不足也亟待解決，虎尾鎮長林嘉弘表示，將在園區內火葬場後方設置10座帳棚式禮儀廳，現已完成規畫設計，預計今年6月動工、8至9月完工；園區內太陽能停車場旁也將新設14至16座禮儀廳，預計年底前完工，提供民眾便利治喪空間。