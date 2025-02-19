災民不孤單...慈濟動員修繕志工進駐 台南重災區楠西已修145戶

0121地震台南通報超過4千戶民宅受損，截至前天，鑑定後貼上紅單477戶、黃單1333戶，未貼單2253戶，然而未貼單也有不同程度受損，都亟待整修，為此慈濟動員修繕志工，10日開始進駐受災最嚴重的楠西區，短短一周已修復145戶房舍。

慈濟基金會表示，地震發生後第一時間啟動賑災機制，慈濟志工立即前往楠西區，與市府合作設立臨時安置中心，為了滿足受災民眾的基本需求，志工們提供福慧床、毛毯、隔屏等物資，並持續供應熱食，且志工過年不放假，啟動安心家訪，於臺南楠西、玉井、嘉義大埔等重災區走透透，針對被列為危樓，有家歸不得的家戶，發放應急金救急。

許多未被鑑定貼紅黃單的，多為局部毀壞，例如牆壁龜裂、磁磚脫落、門窗受損等，慈濟基金會與南市府合作提供修繕與重建服務，召集各地具建築、水電專長的志工，會同鑒定專家前往楠西、大內、玉井會勘，訪視受災家庭的屋損狀況，截至18日，楠西提報房屋修繕474戶，已完工91戶，未來針對需要重建的房屋，提供「鋼構安心屋」等建置方案。

災民曹姓女子兩年前失去兒子，3個月前丈夫又因車禍離世，目前獨居，地震後，家裡滿目瘡痍，1至3樓牆壁龜裂、3樓天花板塌落，廚房磁磚掉落，地板凹凸不平，她直言「每天都很害怕，不知道家還能不能住」；基金會指出，修繕團隊到她家，第一步清理滿屋的雜物，接著志工們接力敲除破損牆面，塵土飛揚須不時跑出去透氣，卻無人抱怨，最後將地板鋪上新磁磚，裂縫修補完成。

退休的李姓國小校長的住家結構安全，但有些微龜裂，認為裂痕令人怵目驚心，當他還在發愁找不到師傅，慈濟修繕團隊前去，志工與工班師傅合力修補龜裂牆面，更換廁所磁磚，令他感動地說，「這份心意，讓我們覺得自己並不孤單」。

截至上月底，慈濟動員超過兩千人次志工，關懷逾4千戶次受災戶、提供4萬份熱食、發放800多萬元應急金，以及超過4千份安心祝福禮，傳遞關懷與溫暖。慈濟基金會指出，將持續關懷受災民眾，提供生活支持與心理慰藉，陪伴他們度過難關，重建美好家園。