聽新聞
0:00 / 0:00
八掌溪疏濬土方無處去化 將填高南靖產業園區廠商用地
八掌溪疏濬土方無處可去，恰巧嘉義南靖產業園區地勢低窪，立委蔡易餘提議以八掌溪疏濬土方墊高園區，相關單位今天現場會勘討論，確定將園區內廠商產業用地坵塊再增高35公分，預計能夠去化約17萬方土方，同時解決土方去化及開發需求。
蔡易餘今天邀集經濟部政務次長何晉滄、園管局代理局長劉繼傳、水利署副署長黃宏莆等人會勘。何晉滄說，南靖園區已完成環評土方平衡計算，並以原基地低層部分填補高層區域以抬升地勢，八掌溪疏濬土方量大，期望在不影響環評前提下，協助去化土方。
蔡易餘說，南靖產業園區地勢低窪，媒合八掌溪疏濬土方，園區內廠商產業用地坵塊預計增高35公分，可望抬升至與台1線齊平，也有助於土方去化約17萬方，數量雖不多，但八掌溪疏濬土方去化問題迫在眉睫，將持續尋找土方去化地點。
針對園區開發進度，何晉滄透露，第一階段招商已吸引5家廠商預定進駐，現在進行第二階段招商作業，園區將採分期開發策略，第一區預計於今年底完成開發，第二區因涉及遺址發現，需配合縣府監看開發，預計明後年就能開發完成。
南靖產業園區開發完成後，將有效帶動嘉義縣水上地區產業升級與區域經濟發展。蔡易餘表示，園區開發不僅解決地方產業用地需求，同時也協助解決八掌溪疏濬土方去化問題，期盼透過政府與民間的攜手合作，為地方創造更多就業機會，帶動整體經濟成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言