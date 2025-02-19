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八掌溪疏濬土方無處去化 將填高南靖產業園區廠商用地

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，立委蔡易餘今天邀集相關單位現勘。圖／蔡易餘提供
八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，立委蔡易餘今天邀集相關單位現勘。圖／蔡易餘提供

八掌溪疏濬土方無處可去，恰巧嘉義南靖產業園區地勢低窪，立委蔡易餘提議以八掌溪疏濬土方墊高園區，相關單位今天現場會勘討論，確定將園區內廠商產業用地坵塊再增高35公分，預計能夠去化約17萬方土方，同時解決土方去化及開發需求。

蔡易餘今天邀集經濟部政務次長何晉滄、園管局代理局長劉繼傳、水利署副署長黃宏莆等人會勘。何晉滄說，南靖園區已完成環評土方平衡計算，並以原基地低層部分填補高層區域以抬升地勢，八掌溪疏濬土方量大，期望在不影響環評前提下，協助去化土方。

蔡易餘說，南靖產業園區地勢低窪，媒合八掌溪疏濬土方，園區內廠商產業用地坵塊預計增高35公分，可望抬升至與台1線齊平，也有助於土方去化約17萬方，數量雖不多，但八掌溪疏濬土方去化問題迫在眉睫，將持續尋找土方去化地點。

針對園區開發進度，何晉滄透露，第一階段招商已吸引5家廠商預定進駐，現在進行第二階段招商作業，園區將採分期開發策略，第一區預計於今年底完成開發，第二區因涉及遺址發現，需配合縣府監看開發，預計明後年就能開發完成。

南靖產業園區開發完成後，將有效帶動嘉義縣水上地區產業升級與區域經濟發展。蔡易餘表示，園區開發不僅解決地方產業用地需求，同時也協助解決八掌溪疏濬土方去化問題，期盼透過政府與民間的攜手合作，為地方創造更多就業機會，帶動整體經濟成長。

八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，預計可去化17萬方土方。圖／蔡易餘提供
八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，預計可去化17萬方土方。圖／蔡易餘提供
八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，預計可去化17萬方土方。圖／蔡易餘提供
八掌溪疏濬土方將填高嘉義南靖產業園區，預計可去化17萬方土方。圖／蔡易餘提供

嘉義 經濟發展 蔡易餘

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