雲林一個月內流感重症死亡4人 開學一周已有4班停課

疾病管制署雖評估流感疫情將逐漸降溫，但雲林縣今年至今已18人確診流感併發重症，不到一個月的時間流感併發重症死亡人數達4人，且皆無接種流感疫苗，另中小學開學逾一周，因流感停課班級已4班，縣府呼籲民眾落實防疫措施。

雲林縣截至今天全縣通報疑似流感併發重症有22例，確診18例，1月21日至2月13日有4人因流感併發重症死亡，4人都是65歲以上男性，且有高血壓、糖尿病等慢性病史，皆未接種流感疫苗。

衛生局長曾春美表示，中央增購10萬劑公費流感疫苗，雲林縣分配到2830劑，已配送到各鄉鎮市衛生所，明天同步在合約醫療院所開打，符合優先接種對象者可洽詢當地衛生所，就近預約接種，目前流感仍在流行期，呼籲民眾仍需做好個人衛生防護措施。

雲林縣教育處統計，縣內中小學今天請假人數逾600人，其中腸胃炎162人、流感47人，不僅流感確診多，諾羅病毒也仍在流行期，上周開學至今已累計4班級因流感停課，將加強宣導學生如有呼吸道症狀，及在封閉室內場所上課時建議戴上口罩，阻絕飛沫傳染機會。