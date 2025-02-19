27歲青年正職難找 嘉義就業中心順利媒合任職倉管

27歲排灣族青年王耀輝在嘉義落地生根發展，因過去只有打工經驗，正職難找，透過嘉義就業中心協助順利媒合科技公司倉管，還領到獎勵金新台幣3萬元，緩解經濟壓力。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心今天發布新聞稿指出，王耀輝結婚生子後在嘉義定居發展，因須養育幼兒、經濟壓力大，需要尋求一份正職工作養家活口，但過去只有零售業打工經驗的他，求職屢屢碰壁。

經尋求嘉義就業中心就服員積極協助，並運用「青年職得好評計畫」進行深度諮詢，同時結合運用「僱用獎助措施」，順利媒合王耀輝至科技公司擔任倉管人員一職。

嘉義就業中心指出，王耀輝十分珍惜這項正職工作，目前正準備考有關天車及堆高機證照，科技公司全額補助課程及考照費用。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，青年尋職遭遇困難，主要為經歷不足、不知道適合哪方面工作及技能不足等，勞動部雲嘉南分署推動「青年職得好評計畫」，針對29歲以下且失業超過6個月青年，只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加這項計畫，若經推介就業穩定工作滿3個月，還可申請就業獎勵金3萬元。