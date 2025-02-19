台南社宅價迷人 黃偉哲要求加速招租作業...鬼月前入住

台南市仁德區宜居仁愛、永康區宜居成功社宅已進入完工階段，已啟動招租，下月登記，預計9月入住。市長黃偉哲今天視察宜居仁愛工程，要求能把作業再加速，農曆7月鬼月之前，讓承租戶入住。

位於仁德區二空新村的宜居仁愛社宅，緊鄰東區巴克禮公園、副都心、台鐵南站，交通相當方便，完工後展開招租作業後受到青睞，因1人房最低價3950元，詢問度相當高。市長黃偉哲今天上午前往市場施工情形，由都發局長林榮川、市議吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、朱正軒、成功里長鄭晴而、仁愛里長張台昇、仁和里長梁珍全等陪同參觀1房、2房及3房的裝潢配備情形，他直言，房子內裝都比他住的房子好。

黃偉哲一一檢視浴室、廚房、客廳及臥室，也打開廚房的櫃子，查看設施，認為確實不錯，將能吸引民眾來居住。他也到一樓健身房體驗，感受健身宜居的魅力。市府規畫，下月起辦理登記，9月10日前入住，黃偉哲認為，招租作業可以加速，要求能在農曆鬼月前讓承租戶搬入居住。

都發局長林榮川說，移居仁愛社宅共75戶，透過公辦都更，取得全區道路、公園、停車場等公共用地的產權，也藉由容積獎勵，建構社宅，為市庫省下11億元。這是棟綠建築的大樓，並有太陽光電，採A級標準設計，室內廊道淨寬90公分，房間出入境寬75公分，方便老人家進出，一樓有健身房、多功能教室、兒童遊戲區等設施。

移居仁愛採通用設計，打造適合各年齡層居住的環境，地上11層、地下2層，每層規畫8戶，包含1至3房型。其中2樓全程規畫無障礙住宅單元，並配備廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、曬衣架等必要設備與家具。75戶中，優先戶31戶、一般戶44戶，2戶是原住民保障戶，每戶都提供分離式空調，提升居住便利與適宜性。