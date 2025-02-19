台南虱目魚粥進軍澳洲市場 首批訂單1810箱封櫃出關

擁有豐富農漁產的台南，過往除推展水果外銷市場，今年更開拓水產品外銷，去年漁產加工業者參加澳洲墨爾本食品展，以自行研發生產的虱目魚粥、魚皮、魚板等獲當地通路商青睞，首張訂單，今天由台南市長黃偉哲等人封櫃啟運，盼能站穩澳洲市場。

黃偉哲說，台南曾有台灣鯛外銷到歐洲，去年則輔導漁產合作社參加澳洲食品展有成，今年第1張訂單順利封櫃銷往澳洲，上架後必定造成搶購熱潮，相信未來業績可期，希望將來有更多農漁團體及業者加入，共組最強「台南城市隊」，繼續擴張台南農漁特產行銷版圖。

他也提到，澳洲本身四面環海，漁業及水產品等也相當發達，這次能透過參加墨爾本食品展，成功獲當地通路商青睞，可說相當不容易；台南在地業者自行研發的鮮魚粥、魚皮、魚板等十分美味，可望進軍當地華人市場後，再慢慢開拓其他族群，市政府也一定會全力支持。

農業局長李芳林說明，台南漁業生產面積廣闊，目前有8處漁業養殖生產區、7座漁港，年產出7萬6000噸漁獲、產值高達85億；去年補助有限責任台南市友善養殖漁業生產合作社，參加澳洲墨爾本食品展，首張訂單共1810箱鮮魚粥、魚皮、魚板等加工產品，今早在學甲區鮮饌國際公司舉辦封櫃儀式，啟運銷往澳洲。

鮮饌國際總經理洪志民表示，虱目魚外銷以往是冷凍魚肚、整尾去刺等生鮮品項為主，但因當地消費者對虱目魚不熟悉，且不適合燒烤等料理，因此以華人市場團購為主，通路較難打開，此次外銷鮮魚粥將在當地超市等通路上架，魚皮、魚板等食材則會提供餐廳使用。