影／世界棒球經典賽資格賽21日開打 黃偉哲：將規畫轉播

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將從21日至25日開打，此次中華隊和南非、西班牙、尼加拉瓜分在同組，台南市長黃偉哲今早前往正在亞太棒球村探視春訓中的韓職球隊時透露，經典賽資格賽預計在市立棒球場及新營南瀛綠都心提供轉播，詳細資訊近期會盡快公布。

去年12強賽事掀起一股棒球風潮，台南更擁有具備國際水準的亞太國際棒球訓練中心，吸引不少國際球隊到台南春訓，目前就有來自韓國的樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）正在成棒副球場、室內投打練習場及重訓室等進行春訓，市長黃偉哲今早也前往探視。

黃偉哲表示，感謝樂天巨人棒球隊指導台南少棒、青棒、青少棒三級棒球，讓球員受益良多，更開啟韓國棒球隊與台南進一步連結，未來有機會希望多交流；亞太國際棒球訓練中心除樂天巨人隊春訓外，韓職NC恐龍隊（NC Dinos）也將在2月抵台，24日至3月4日將與台灣6支職棒隊交流賽，門票不到半天就搶光，相信可為球迷帶來精彩對決，也為地方觀光行銷創造契機。

此外，黃偉哲提到，本周五經典賽資格賽即將開打，台南也預計在市立棒球場、新營南瀛綠都心，提供3場賽事的轉播，讓喜愛棒球的民眾一起為台灣加油。

身為地主的安南區公所今特地準備在地排隊名店「讚伯包子」的肉包，採用老麵皮、溫體豬肉及新鮮鴨蛋黃製作，另外，得知韓國人相當青睞台灣的珍珠奶茶，也準備國宴飲品「茶之魔手」的珍珠奶茶，提供給韓職教練團與球員們品嘗享用。