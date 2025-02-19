台南虱目魚插旗南半球 鮮魚粥等商品進軍澳洲

台南漁產加工業者去年參加澳洲墨爾本食品展，自行研發生產的虱目魚粥、魚皮、魚板等商品獲當地通路商青睞，首張訂單今天由台南市長黃偉哲等人封櫃啟運，期盼站穩澳洲市場。

封櫃儀式上午在台南市學甲區鮮饌國際公司舉行，由黃偉哲與鮮饌國際總經理洪志民等人主持，共1810箱鮮魚粥、魚皮、魚板等加工產品裝滿1個貨櫃，啟運銷往澳洲。

黃偉哲致詞表示，以往台南外銷農漁產品以水果為主，雖然曾有台灣鯛外銷到歐洲，但後來沒有站穩市場，而澳洲四面環海，漁業發達，水產品本來就很多，這次透過參加墨爾本食品展，成功獲當地通路商青睞，可說相當不容易。

黃偉哲表示，鮮饌自行研發的鮮魚粥、魚皮、魚板等產品相當美味，可望從進軍當地華人市場開始，再慢慢獲得其他族群民眾認同，讓更多人吃到來自台南的好味道，也盼今天這「台灣第一櫃」銷澳洲後可建好橋頭堡，站穩當地市場，市政府一定全力支持。

台南市政府農業局長李芳林表示，市府去年補助有限責任台南市友善養殖漁業生產合作社參加澳洲墨爾本食品展，合作社採契作模式與優質加工廠商鮮饌國際公司合作，研發商品首度亮相就獲澳洲通路商青睞，盼未來有更多農漁團體及業者加入，繼續擴大台南農漁特產行銷版圖。

洪志民指出，虱目魚外銷過去以冷凍魚肚、整尾去刺等生鮮品項為主，但受限當地消費者不熟悉，又不適合歐美人士喜愛的燒烤方式，大多是華人市場小量團購，通路較難打開。此次外銷的鮮魚粥將於超市等通路上架，魚皮、魚板等食材則提供餐廳使用。

他說，未來將持續往調理食品或類似火鍋料食材方向研發，讓外銷市場當地消費者不用花太多心力烹飪，簡單加熱就可吃到道地台灣味。並從華人市場拓展到其他族群，為虱目魚打開更多潛在市場。