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來嘉定居原住民青年從生手到倉管熟手 就服員助就業還有獎勵金可領

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義就業中心就服員（右）運用「青年職得好評計畫」助27歲王耀輝（中）順利錄取倉 管人員工作，工作認真獲得課長黃耀德肯定。圖/嘉義就業中心提供
嘉義就業中心就服員（右）運用「青年職得好評計畫」助27歲王耀輝（中）順利錄取倉 管人員工作，工作認真獲得課長黃耀德肯定。圖/嘉義就業中心提供

27歲屏東縣排灣族青年王耀輝，結婚生子定居嘉義，只有零售業打工經驗的他，應徵製造業正職工作石沉大海，嘉義就業中心就服員運用「青年職得好評計畫」，結合「雇用獎助措施」，順利媒合到發得科技工業公司擔任倉管人員，除薪資，還領到青年職得好評獎勵金3萬元，改善生計。

王耀輝說，小孩出生經濟壓力很大，非常需要正職工作養家活口，但沒工作經驗求職屢屢碰壁，現在十分珍惜這份工作，與同事融洽，上工後適應環境，認識上千種零件、習得倉庫儲位管理、零件撿料、發料流程管理等技能，獲主管肯定，利用工作之餘，準備考天車及堆高機證照，公司全額補助課程及考照費用，考取證照後貢獻所學。

嘉義就業中心主任李奇玟說，依勞動部2022年15至29歲青年勞工就業狀況調查統計，青年謀職遭遇困難，主要為經歷不足、不知道適合那方面工作、技能不足等。勞動部雲嘉南分署為提升青年求職動機，協助盡快投入職場，推動「青年職得好評計畫」，失業超過6個月青年，到公立就業服務機構登記求職，就可參加計畫。

透過就業服務員諮詢，導入職涯測評，掌握青年求職需求，針對需求提供就業資訊，推介穩定工作滿3個月，還可申請就業獎勵金3萬元，另有「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年跨域津貼」等就業促進措施，歡迎洽電（05）2240656。

求職 青年

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