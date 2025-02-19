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阿里山花季下月登場 山腳下煙火樹、珊瑚塔陸續開花暖場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名，花序造型特殊，具很高觀賞價值。記者魯永明／攝影
珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名，花序造型特殊，具很高觀賞價值。記者魯永明／攝影

嘉縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季下月登場，山腳下嘉市台灣最古老3大植物園之一的樹木園，20多年前林試所嘉義研究中心陸續栽植多種多年生的灌木，春天到，煙火樹、珊瑚塔陸續開花，為櫻花季暖場，目前共9種觀賞用灌木開花，讓樹木園不只森林浴還有美麗的花朵觀賞。

樹木園日治時代1907年設立，每年吸引超過百萬人次到訪，林試所嘉義研究中心配合國家植物園方舟計畫，完成園區及日式建築整修與再利用，占地9.4公頃，樹木園樹種多元，成為國內學術研究及熱門休閒園區，是民眾有氧森呼吸好去處。

嘉義研究中心說，為增加園區樹木植物多樣，除日治時期栽植的熱帶樹木，從2001年起陸續植栽多種觀賞用的多年生灌木，花期定期到在園區公布欄公告，目前有煙火樹、珊瑚塔、孔雀豆、彩虹鳥蕉、紅鳥蕉、金炬赫蕉、大豔紅赫蕉、火炬薑、紅刺露兜樹等9種開花。

煙火樹呈現類似夜空煙火的美感，春節開花，花期可以到清明左右，花開滿樹燦爛，有如煙火炸開圓球形花序，每朵花都有紫紅色花冠筒，頂端再裂成5片細長的白色花瓣，開花會有好幾個花序一起開，就像樹上同時炸開了很多煙火。

珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名，花序造型特殊，具很高觀賞價值，單藥花屬常綠灌木，原產中美洲，開花期冬天至春季。

珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名。記者魯永明／攝影
珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心2001年起陸續植栽多種觀賞用的多年生灌木，花期定期到在園區公布欄公告。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心2001年起陸續植栽多種觀賞用的多年生灌木，花期定期到在園區公布欄公告。記者魯永明／攝影
煙火樹呈現類似夜空煙火的美感，春節開花，花期可以到清明左右，花開滿樹燦爛，有如煙火炸開。記者魯永明／攝影
煙火樹呈現類似夜空煙火的美感，春節開花，花期可以到清明左右，花開滿樹燦爛，有如煙火炸開。記者魯永明／攝影
珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名，花序造型特殊，具很高觀賞價值。記者魯永明／攝影
珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，珊瑚塔狀花序顏色如珊瑚雕刻得名，花序造型特殊，具很高觀賞價值。記者魯永明／攝影

嘉義 櫻花季 珊瑚

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