嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位 校方：會勸導停校內

嘉義市國立嘉義家職去年底剛慶祝創校70周年，有讀者投訴大批學生將機車停放學校圍牆旁和平路上，占用居民出入車位，質疑學校建機車車棚，提高停車費造成；校方說，增加校內車位未漲停車費，學生機車停放未違規，會請教官勸導，將車停放校內。

陳姓市民投訴，學校是教育單位，理應教導學生遵循常規，但家職學校卻以營利為目的，去年廣興建機車棚，今年卻提高停車費，導致學生不願意停學校內，造成附近居民無法開（停）車，居民向學校反應，學校卻回覆直接向警方提告，有這種學校嗎？