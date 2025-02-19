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嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位 校方：會勸導停校內

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供
嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供

嘉義市國立嘉義家職去年底剛慶祝創校70周年，有讀者投訴大批學生將機車停放學校圍牆旁和平路上，占用居民出入車位，質疑學校建機車車棚，提高停車費造成；校方說，增加校內車位未漲停車費，學生機車停放未違規，會請教官勸導，將車停放校內。

陳姓市民投訴，學校是教育單位，理應教導學生遵循常規，但家職學校卻以營利為目的，去年廣興建機車棚，今年卻提高停車費，導致學生不願意停學校內，造成附近居民無法開（停）車，居民向學校反應，學校卻回覆直接向警方提告，有這種學校嗎？

校方說，學生機車未停在紅線上，可能部分學生騎車上學遲到或為方便，將機車停在校外圍牆旁車位。校內增加機車車位，每學期百元停車費未調漲，為避免學生與居民爭車位，會請教官勸導學生，將機車停放校內。

嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供
嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供
嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供
嘉義家職遭投訴學生機車占用居民車位， 校方說，會勸導學生停校內停車場。圖／讀者提供

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