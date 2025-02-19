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拯救台南黃金海岸 會勘建離岸堤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區黃金海岸沙灘流失，海岸線後退，水利署將設置離岸堤來搶救。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸沙灘流失，海岸線後退，水利署將設置離岸堤來搶救。記者鄭惠仁／攝影

台南黃金海岸沙源北漂，沙灘持續退縮，養灘多年也受西南氣流、颱風等影響成效有限，為此水利署第6分署與成大合作，將採養灘與離岸堤並行方式，經濟部水利署副署長林元鵬昨會勘，指出將先改善800公尺的海岸線，有成效會再擴大。

南市南區的黃金海岸從二仁溪出海口到四鯤鯓長達近4公里，過去是台南最美麗的海灘，卻因許多人為工程等因素影響，過去船屋前約百餘公尺寬的沙灘僅剩約20公尺、南側沙灘則退縮到逼近海堤，水利署有在堤前放置消波塊、石頭護堤。

水利署第6分署與成大合作研議，包含安平商港至興達漁港侵淤趨勢分析、養灘流失原因檢討等，並測試5種解決方案，決定採離岸堤方式，分析此工法透射率低、沙較穩定，流失率約5%，每10年約需200萬元養護費，目前已啟動水工模式試驗，預定下半年進行設計，明年發包，工期2年，經費約2.8億元。

立委林俊憲爭取這項經費，昨與林元鵬、第6分署長謝明昌、成大水利及海洋工程學系系主任董東璟等人會勘。有里長反映，親水公園處海岸退縮最嚴重，應重視；市議員李啟維、周嘉韋、林依婷建議，為營造親水環境，應減少水泥施工物，並和蚵農做好溝通，施工時避免激起沙塵影響牡蠣養殖。

成大近海水文中心主任董東璟指出，為營造親水環境，建議離岸堤設置後，船屋前多處突堤應移除。

林元鵬表示，要求第6分署施工前先開說明會，離岸堤完工後，可把突堤的消波塊移到離岸堤旁加固強度，而此次工程長度800公尺，完工後若成效好，將展開後續工程，往南做第2、3期各700公尺到二仁溪出海口。

成大 水利署 沙灘

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