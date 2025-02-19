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台南地震屋損標準 災民質疑不客觀

聯合報／ 記者萬于甄周宗禎／台南報導
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影

0121地震造成台南4291戶民宅通報受損，已477戶貼紅單，尤其楠西、玉井等山區最嚴重，但災民不斷質疑評估受損的標準不一，也盼未貼單者能有補償辦法；市府昨說明，屋損緊急評估結果有異議可申請複評，重建家園的補助以紅黃單為主。

南市府震後第一時間成立應變小組，也請專業技師公會協助鑑定屋損，工務局統計，截至17日提報受損房屋共4291戶，鑑定貼上紅單477戶、黃單1333戶，未貼單2253戶，尚有228戶尚未評估。

多日來一直不斷有災民質疑、反映受損民宅的標準不客觀，有住家受損嚴重卻未被列入紅、黃單，楠西公有市場列危樓，還有市場攤販照常營業，業者直言不知政府能幫什麼忙。

兩名副市長趙卿惠、葉澤山率市府團隊開記者會說明，目前市府重大災害賑災捐款專戶約15億元，扣除0206受災戶生活照顧及安平二期海砂屋等款項，已匡列12.5億元，納入0121地震的紅黃單危險建物補助，幾乎已達專戶的滿水位，「善款不是賠償」，會以救急、救人、救災為原則。

工務局長陳世仁說，屋損評估預計須再花1個半月的時間，會加快進度，同時對於屋損緊急評估結果有異議的民眾，可提出申請複評，由3大技師公會的專家籌組複評小組受理，已要求評估標準一致化；針對善款用於危險建物補助的部分，主要是協助災民重建家園，會以紅、黃單為主，後續也會制定補助上限。

災民安置的部分，社會局長郭乃文說，截至17日登記居住在綠柏園共53戶116名災民，其中首批14戶30人完成分配安置在南水分署舊宿舍，目前新提出第2批申請南水署宿舍共有11戶38人，仍在受理申請中；工務局表示，28日前會修完南水分署34棟舊宿舍，提供申請的災民入住。

地震 宿舍 建物

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