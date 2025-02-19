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亞洲區緊急醫療救護競賽 台南市消防局預賽第一晉決賽

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽。記者袁志豪／翻攝
亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽。記者袁志豪／翻攝

急診醫學會辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，今年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，本次吸引7個地區（菲律賓、香港、馬來西亞、台灣、泰國、日本）13支隊伍前往同場競技；台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO，今天取得預賽第一名闖入決賽。

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，台灣本次分別由新北市、桃園市、台南市以及高雄市政府消防單位各組成隊伍前往；由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽，另新北市及香港隊也取得決賽資格。

市長黃偉哲先恭喜晉級的隊伍，並表示此次是台南市首次出國參加國際賽事，能拿到好成績，是經過選手們的實戰經驗跟不斷的練習才能達成。

消防局長李明峯表示，此次選手的組成有消防局指導醫師（奇美醫院）、高級救護技術員及具有義消身份的專科護理師（柳營奇美），他們利用工作閒暇之餘採多段式分散練習，能夠順利晉級需要相當的默契。

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽。記者袁志豪／翻攝
亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽。記者袁志豪／翻攝

台南 奇美醫院

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