亞洲區緊急醫療救護競賽 台南市消防局預賽第一晉決賽

急診醫學會辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，今年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，本次吸引7個地區（菲律賓、香港、馬來西亞、台灣、泰國、日本）13支隊伍前往同場競技；台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO，今天取得預賽第一名闖入決賽。

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）今天初賽，台灣本次分別由新北市、桃園市、台南市以及高雄市政府消防單位各組成隊伍前往；由台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽，另新北市及香港隊也取得決賽資格。

市長黃偉哲先恭喜晉級的隊伍，並表示此次是台南市首次出國參加國際賽事，能拿到好成績，是經過選手們的實戰經驗跟不斷的練習才能達成。