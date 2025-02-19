崙子大橋改建 不影響大甲媽遶境

雲林縣元長鄉往來嘉縣新港鄉的交通樞紐崙子大橋，也是大甲媽遶境必經之道，被稱「朝聖大橋」，前年底啟動改建，預計3月拆除部分舊橋，但今年大甲媽4月4日起駕，信眾憂心造成影響；縣府表示，已施作鋼便橋，遶境抵達前會完成改道。

雲縣交通工務局交通建設科長鄭介旗說，崙子大橋改建採「半半施工」，先建半邊新橋，將車流引導至新橋通行後，再拆除舊橋、施工半邊新橋，受限嘉義端民房密集，為利新橋引道銜接，第一階段必須拆除嘉義端4.5公尺寬部分舊橋，並施作車行鋼便橋。

鄭介旗指出，目前車行鋼便橋已完成，總長150公尺、寬度約4至4.5公尺，銜接半邊舊橋，維持橋梁全寬9公尺，月底前會邀兩邊縣政府及新港、元長公所共同辦理履勘，並於下月初完成改道後才開始拆除舊橋，改道後不影響通行，也不影響大甲媽祖遶境路線。

崙子大橋老舊、寬度不足導致事故頻傳，也與治理計畫不符，2023年底由中央及雲縣府斥資10.21億元進行改建拓寬工程，預計2027年1月完工，目前工程進度約33%。

交工局長汪令堯表示，新的崙子大橋採簡單預力樑結構，橋寬預定從現有7公尺拓寬為18公尺，配置單向快慢車道，及人行、自行車道，並抬高橋梁有利於通洪斷面，而上設置觀景台以媽祖及在地產業為意象，完工後將提供大甲媽遶境時，更寬敞舒適的通行空間。