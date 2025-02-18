台南市政府3局處長宣誓就職 市長黃偉哲勉貢獻所長

台南市政府新任秘書處長黃國照、農業局長李芳林及都市發展局長林榮川，今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲期許貢獻所長，提供完善優質的市政服務。

黃偉哲今天指出，黃國照曾任職於民治聯合服務中心，李芳林原任職台南市肉品市場股份有限公司總經理、林榮川原職是經濟發展局長，3人在台南市政各有充實行政歷練與實務經驗。

黃偉哲說，市府重視農業發展，如何提升農產品競爭力及農業附加價值是農業政策重要方向，同時發揮各區農產品特色。此外，台南市是文化與科技兼具城市，未來將更努力朝宜居城市方向全力以赴。

市府表示，秘書處是市府一級幕僚單位，職掌文書檔案、事務管理、廳舍管理維護、採購等業務，透過主動積極、創新專業服務，提升整體行政效能、增進人民對政府的信賴。