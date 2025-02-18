民宅地震受損屆滿1個月 南市府匡列12.5億專戶善款助重建

0121嘉義大埔強震造成台南各區達4291戶民宅受損，以楠西、玉井等山區災情最嚴重，本周五即將屆滿1個月，南市府今下午由副市長趙卿惠、葉澤山率市府團隊開記者會，說明災民後續安置及重建修復工作，同時強調「善款不是賠償」，會以救急、救人、救災為原則。

趙卿惠說明，目前台南市政府重大災害賑災捐款專戶約有15億元，扣除0206受災戶生活照顧及安平二期海砂屋等款項，已匡列12.5億元，納入0121嘉義大埔連續地震紅黃單危險建物補助，該匡列款項幾乎已達賑災捐款專戶的滿水位，善款會以救急、救人、救災為原則。

台南市政府震後第一時間成立應變小組，協助災區民眾撤離、安置臨時避難收容中心及提供熱食等民生用品，此外，也協請專業技師公會協助鑑定屋損；根據工務局統計，截至17日提報受損房屋共4291戶、紅單477戶、黃單1333戶、未貼單2253戶，尚有228戶尚未評估。

工務局長陳世仁表示，尚未評估的案戶預計10天內可以完成，而損壞評估則初估需再花費1個半月的時間，會加速紅、黃單損壞評估進度，同時對於屋損緊急評估結果有異議的民眾，可提出申請複評，由3大技師公會的專家籌組複評小組受理，已要求評估標準一致化。

另外，針對災民安置部分，社會局長郭乃文說，截至17日登記居住在綠柏園共53戶116名災民，其中受批已有14戶30人順利完成分配安置在南水分署舊宿舍，目前新提出第2批申請南水署宿舍共有11戶38人，後續仍在受理申請中。

工務局補充，針對水利署南水分署34棟舊宿舍修繕進度，目前已完成10棟，預計28日前會全部完成修繕，提供申請的災民入住；針對善款用於危險建物補助的部分，主要是協助災民重建家園，會以紅黃單為主，且善款不是百分之百滿足災民，後續修復也會制定補助上限。