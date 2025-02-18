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國內蕃薯主產地雲林水林鄉 3月開辦蕃薯節焢窯呷免驚
國內蕃薯主產地的雲林縣水林鄉，將於3月1日在蘇秦村台165線地瓜園舉辦「水林番薯文化季」，提供逾4000台斤蕃薯及500個窯坑供民眾體驗親子焢窯樂趣，享受農村風情，歡迎民眾踴躍參加。
水林鄉蕃薯種植面積1700公頃，居於全國之冠，鄉公所說，水林年產5萬1000公噸蕃薯，占全國產量20%，可說每5個地瓜有1個來自水林鄉，以台農57號蕃薯為主，這兩年蕃薯價格持續上揚，目前每公斤平均交易價格28.5元，與去年相差不多。
鄉長許山埜表示，價格上揚，主要是因這兩年秋天開始種植，就接連遇到颱風，強風豪雨影響生長，使產量減少1至2成，才使價格上漲，但目前正值產季，品質極佳，正是吃蕃薯的大好時機，因此公所開辦蕃薯文化季，讓民眾品嘗正港好呷的水林地瓜。
蕃薯節當天除40攤特色市集，今年準備超過4000台斤優質地瓜，開放500組窯區讓民眾焢窯，也有地瓜教育桌遊，地瓜知識有獎徵答，通關者有機會把電視抱回家，現場並有種地瓜體驗，許山埜表示，水林土質半砂土略帶鹼性，非常適合種植地瓜，每年11至隔年3月是水林地瓜產季，歡迎大家來水林焢窯呷蕃薯。
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