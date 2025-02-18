台南3條英語散步導覽路線 45國逾千人體驗探索

台南多古蹟老街，市府推出「經典歷史之旅」、「在地巷弄慢遊」及「大航海下的安平」等3條英語散步導覽路線，如今已有45個國家逾1000名旅客深度體驗台南之美。

南市府觀光旅遊局推出3條英語散步導覽路線，分別是「經典歷史之旅」（Classic Tour）、「在地巷弄慢遊」（Local Tour）及「大航海下的安平」（SeaDiscovery Tour），路線結合古蹟景點、串聯在地街區市場及台灣歷史起源遺蹟。

英語散步導覽（Tainan Walking Tour）主要提供外國旅客參加，每梯次以1人至6人小團體方式進行，步行導覽時間約2小時。

觀旅局統計，英語散步導覽民國104年開辦以來，已有美國、德國、英國、法國、日本、韓國、印尼、印度、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、土耳其等45個國家逾1000名旅客參加。

至於負責英語導覽志工，包括英文老師、國際領隊及外語導遊、外語專業人士等，他們利用閒暇時間參與觀旅局培訓。

觀旅局人員今天告訴中央社記者，3條路線中「經典歷史之旅」最受歡迎，以台南舊城區為主，涵蓋孔廟、林百貨、吳園等。「在地巷弄慢遊」是台南舊城外的原五條港、神農街及正興街等。「大航海下的安平」則規劃安平區億載金城等景點。

觀旅局表示，相關導覽路線、集合地點、梯次等資訊，公告於台南旅遊網英文版網頁（https://www .twtainan.net/en），國際旅客可線上預約，深度探索台南。