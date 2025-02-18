影／台南楠西老市場地震傾斜列危樓 攤商怨為生活只能續擺攤

台南春節前嘉義大埔地震造成楠西公有零售市場傾斜、場內攤販店家與周遭不少店舖住戶嚴重受損，被列為紅單危樓，但經過快一個月危險店家住戶仍有10多人不願意離開，甚至還在封鎖線內備料烹調，抱怨連連。

「我們不是不怕死，只是為了生活沒辦法」，也有攤商大罵政府官員上至總統、下到課長「都在畫唬爛」，說他們「到現在都沒拿到半毛錢補助」，反而過年至今「都是吃慈濟的東西、拿到善心人士的紅包」。

63年前成立的楠西公有市場這一次地震受損嚴重，經土木結構等技師評估被列紅單成「危樓」，至今不少攤商繼續開張營業，還住在梁柱剝落傾斜、搖搖欲墜的市場內做生意。與市場連結的危險店舖還有9戶10多人居住。