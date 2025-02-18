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影／台南楠西老市場地震傾斜列危樓 攤商怨為生活只能續擺攤

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影

台南春節前嘉義大埔地震造成楠西公有零售市場傾斜、場內攤販店家與周遭不少店舖住戶嚴重受損，被列為紅單危樓，但經過快一個月危險店家住戶仍有10多人不願意離開，甚至還在封鎖線內備料烹調，抱怨連連。

「我們不是不怕死，只是為了生活沒辦法」，也有攤商大罵政府官員上至總統、下到課長「都在畫唬爛」，說他們「到現在都沒拿到半毛錢補助」，反而過年至今「都是吃慈濟的東西、拿到善心人士的紅包」。

63年前成立的楠西公有市場這一次地震受損嚴重，經土木結構等技師評估被列紅單成「危樓」，至今不少攤商繼續開張營業，還住在梁柱剝落傾斜、搖搖欲墜的市場內做生意。與市場連結的危險店舖還有9戶10多人居住。

市府評估楠西公有市場拆除重建總經費超過1億元，必需中央補助，目前規畫在市場旁空地設置臨時攤販區，希望攤商到空地擺攤。市場攤商自治會長江岡輝表示，他也是紅單住戶，昨天已參加南水分署宿舍抽籤，過幾天會搬進去，但是目前還有將近一半的住戶沒有意願，就算其他地方有房子，也寧可住在從小到大的的市場內。

台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
60年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
60年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影
台南60多年楠西老市場地震梁柱傾斜成危險建築，攤商為生活續住擺攤。記者周宗禎／攝影

住戶 台南 地震 攤商

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