大甲媽遶境必經之橋3月將拆部分 遶境通行影響受關注
雲林元長通往嘉義新港的主要聯絡橋梁崙子大橋是大甲媽遶境時必經之道，因橋梁老舊、寬度不足，2023年底進行改建，預計三月拆除部分舊橋，今年大甲媽將於4月4日起駕遶境，交通影響受關注，雲林縣交通工務局表示，靠近嘉義端的鋼便橋已施作，預計3月初完成改道，遶境通行不受影響。
崙子大橋因橋梁老舊、寬度不足致事故頻傳，及治理計畫不符等原因，2023年底由中央及地方斥資10.21億元進行改建拓寬工程，預計2027年一月完工，目前工程進度約33％。
每年大甲媽遶境經雲林前往嘉義奉天宮必經崙子大橋，去年遶境時因工程尚未動到主要橋梁及引道，不影響通行，但目前舊橋將於三月拆除部分，對於遶境影響程度受到關注。
交通建設科長鄭介旗表示，崙子大橋改建採半半施工，先新建半邊新橋，將車流引導至新橋通行後，再施工拆除舊橋，另再施工半邊新橋，受限嘉義端民房密集，為利新橋引道銜接，第一階段必須拆除嘉義端4.5公尺寬部分舊橋，先施作車行鋼便橋。
目前車行鋼便橋已施作完成，總長150公尺，寬度約4至4.5公尺，銜接半邊舊橋，維持橋梁全寬9公尺，將於二月底前邀請兩邊縣政府及新港及元長公所共同辦理履勘，並於3月初完成改道後才開始拆除舊橋，改道後不影響通行，也不影響大甲媽祖遶境路線。
交通工務局長汪令堯表示，新的崙子大橋採簡單預力樑結構，橋寬預定從現有7公尺拓寬為18公尺，配置單向快慢車道，及人行、自行車道，並抬高橋梁有利於通洪斷面，而上設置觀景台以媽祖及在地產業為意象，完工後將提供大甲媽遶境時，更寬敞舒適的通行空間。
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