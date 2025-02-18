地震災民屢質疑善後標準不一 南市府今開說明會一次講清楚

嘉義大埔地震台南楠西、玉井災區慘重，多日來一直不斷有災民質疑、反映善後作業「政府沒有照顧到他們，各種問題每個長官、人員說的都不一樣」，屢有民怨。台南市政府下午將舉行「0121嘉義大埔地震臺南災區災民安置及重建修復說明記者會」，說明各種善後措施與現況進度。

許多災民表示，災民如何安置、受損民宅評估標準不一，重建、修復進度期程等許多問題都不清楚。被列為危險建築的店家、市場攤販很多也都照常營業，「因為不知道政府能幫什麼忙」，也有不少人知道政府有提供協助，但是「好像隔幾天說法又不一樣」。

市政府認為社會局、工務局等單位都已盡全力投入 ，但民眾可能因各種訊息來源不一產生誤解。下午將由副市長趙卿惠主持說明，副市長葉澤山與社會局、都發局、工務局、民政局、災防辦等各單位主管承辦人員向媒體說明受災戶安置、租金補貼、紅黃單補助及複評方式。