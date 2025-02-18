快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

地震災民屢質疑善後標準不一 南市府今開說明會一次講清楚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西公有市場梁柱都已位移被列為危險建築規畫拆除，許多被貼紅單的危樓災民還是在市場做生意。記者周宗禎／攝影
台南楠西公有市場梁柱都已位移被列為危險建築規畫拆除，許多被貼紅單的危樓災民還是在市場做生意。記者周宗禎／攝影

嘉義大埔地震台南楠西、玉井災區慘重，多日來一直不斷有災民質疑、反映善後作業「政府沒有照顧到他們，各種問題每個長官、人員說的都不一樣」，屢有民怨。台南市政府下午將舉行「0121嘉義大埔地震臺南災區災民安置及重建修復說明記者會」，說明各種善後措施與現況進度。

許多災民表示，災民如何安置、受損民宅評估標準不一，重建、修復進度期程等許多問題都不清楚。被列為危險建築的店家、市場攤販很多也都照常營業，「因為不知道政府能幫什麼忙」，也有不少人知道政府有提供協助，但是「好像隔幾天說法又不一樣」。

市政府認為社會局、工務局等單位都已盡全力投入 ，但民眾可能因各種訊息來源不一產生誤解。下午將由副市長趙卿惠主持說明，副市長葉澤山與社會局、都發局、工務局、民政局、災防辦等各單位主管承辦人員向媒體說明受災戶安置、租金補貼、紅黃單補助及複評方式。

因為許多民眾認為住宅房屋受損嚴重，但卻未被列入紅、黃單災損，沒有相關補貼。市府也將說明如何提供「未貼單受災戶」協助、爭取應有的權益。

台南楠西許多列為紅單的危樓災民還是住在裡面。記者周宗禎／攝影
台南楠西許多列為紅單的危樓災民還是住在裡面。記者周宗禎／攝影
台南楠西許多列為紅單的危樓災民還是住在裡面。記者周宗禎／攝影
台南楠西許多列為紅單的危樓災民還是住在裡面。記者周宗禎／攝影

受災戶 嘉義 地震 災損 義大

延伸閱讀

台南地震災民安置 首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿

台南震災戶中長期安置首梯抽籤 13戶可逐步搬遷

影／台南楠西地震受災戶安置住宅第一批 可供55人明入住

嘉義大埔地震 臺南綠柏園半數受災戶搬遷至南水署宿舍

相關新聞

影／台南楠西老市場地震傾斜列危樓 攤商怨為生活只能續擺攤

台南春節前嘉義大埔地震造成楠西公有零售市場傾斜、場內攤販店家與周遭不少店舖住戶嚴重受損，被列為紅單危樓，但經過快一個月危...

大甲媽遶境必經之橋3月將拆部分 遶境通行影響受關注

雲林元長通往嘉義新港的主要聯絡橋梁崙子大橋是大甲媽遶境時必經之道，因橋梁老舊、寬度不足，2023年底進行改建，預計三月拆...

地震災民屢質疑善後標準不一 南市府今開說明會一次講清楚

嘉義大埔地震台南楠西、玉井災區慘重，多日來一直不斷有災民質疑、反映善後作業「政府沒有照顧到他們，各種問題每個長官、人員說...

市售知名洋芋片也來這買原料 雲林斗南馬鈴薯節本周末登場

雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活...

嘉市老屋耐震健檢 初評補助最高1萬5千

嘉義大埔今年1月21日發生芮氏規模6.4有感強震及100多起芮氏規模4至5之餘震，喚起民眾對於建物結構安全的重視，鑒於災...

搶救台南黃金海岸採離岸堤設置 議員憂心影響養殖

台南市黃金海岸因沙源北漂，造成沙灘退縮，雖然透過養灘但每年受到西南氣流、颱風等影響，仍成效有限，為了有效解決沙灘流失，水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。