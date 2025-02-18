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市售知名洋芋片也來這買原料 雲林斗南馬鈴薯節本周末登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣，當天將開放民眾現挖馬鈴薯，挖到「黃金馬鈴薯」將可兌換限量禮物，現場也有馬鈴薯料理品嘗及DIY活動。

斗南鎮長沈暉勛表示，雲林縣斗南鎮是國內重要的馬鈴薯產地，農民栽培管理技術佳，深受市場喜愛，鎮公所透過馬鈴薯節活動行銷，讓外地民眾有機會深入認識斗南。

今年馬鈴薯節活動以心有所薯他里霧•田在心頭薯來寶」為主題，將於2月22日周六早上9時30分至下午1時30分，在斗南鎮田頭隴西宮前廣場舉辦，立委張嘉郡、縣議員蔡東富夫人洪惠玲等人今天一起為馬鈴薯節活動宣傳，眾人大讚斗南馬鈴薯料理多元方便，是大人、小孩都很喜愛的食材

公所解釋，活動當天將有2場限定挖馬鈴薯體驗活動，前200名參加者將可獲得限量茄芷袋，田中還藏有神秘黃金馬鈴薯，挖到民眾可以兌換限定小禮物，現場另有4種馬鈴薯料理免費嚐、馬鈴薯裱花DIY、趣味闖關成功免費夾洋芋片等精彩活動，現場消費還可參加摸彩。

活動資訊請上「斗南鎮公所」臉書查詢：https://www.facebook.com/DounanTownship/?locale=zh_TW

縣府農業處企劃行銷科長柳昆宏說，全雲林馬鈴薯種植面積1200公頃，斗南就占3分之一，目前台北果菜市場馬鈴薯拍賣價格每公斤均價29元，高於往年同期20元上下。

馬鈴薯農張淑媛表示，馬鈴薯是短期作物，種下後95天即可採收，近年農民種植意願高，去年10月底、11月初種植時，田間受颱風影響土壤太濕，採收前又遇日前元宵節連日下雨，損失2至3成。

雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣，當天將開放民眾現挖馬鈴薯，並限量贈送提袋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣，當天將開放民眾現挖馬鈴薯，並限量贈送提袋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣，當天將開放民眾現挖馬鈴薯，挖到「黃金馬鈴薯」將可兌換限量禮物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是全台最大馬鈴薯產地，其中以斗南鎮為主要產地，市售知名洋芋片部分原料就來自斗南，鎮公所將於本月22日舉辦馬鈴薯節活動推廣，當天將開放民眾現挖馬鈴薯，挖到「黃金馬鈴薯」將可兌換限量禮物。記者陳雅玲／攝影

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