嘉市老屋耐震健檢 初評補助最高1萬5千

嘉義大埔今年1月21日發生芮氏規模6.4有感強震及100多起芮氏規模4至5之餘震，喚起民眾對於建物結構安全的重視，鑒於災害發生的不確定性及難以預知，平時就應「居安思危、防災應變」以防止災害損失。嘉義市政府今年3月起，將對轄內老舊建物耐震健檢補助，初步評估補助每棟最高1萬5千元。

面對天然災害發生具有不確定性，嘉義市政府持續推廣建築物耐震觀念，加強建築物地震災害預防宣導工作，輔導及協助市民辦理耐震能力初步評估及詳細評估作業。

市府表示，為協助市民瞭解私有住宅耐震能力，維護建築物公共安全與推廣建築物防震觀念，辦理114年度「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」，預計今年3月起針對1999年12月31日前取得建造執照之合法建築物可申請耐震能力評估 以及公寓大廈建築物結構補強措施補助，鼓勵市民踴躍申請參與評估。

市府工務處表示，本計畫預計受理建築物耐震能力初步評估補助共30件，每幢（棟）補助1萬2千至1萬5千元，詳細評估預計1件，每幢（棟）補助最高40萬元。

工務處表示，另建築物公寓大廈結構補強補助上限45%，若有立即危險性則提高上限至85%（最高補助至450萬元），配合市府推動都市危險及老舊建築物加速重建及私有建築物耐震階段性補強等改善措施，以達到「大震不倒、中震可修、小震不壞」維護市民生命財產安全之基本抗震能力。