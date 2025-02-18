搶救台南黃金海岸採離岸堤設置 議員憂心影響養殖

台南市黃金海岸因沙源北漂，造成沙灘退縮，雖然透過養灘但每年受到西南氣流、颱風等影響，仍成效有限，為了有效解決沙灘流失，水利署第6分署與成大合作，將採養灘與離岸堤並行方式，並啟動水工模式試驗，預定明年施工。立委林俊憲今會同水利署會勘，副署長林元鵬表示，預計工期2年，若有成效，接續第2、3期，做到出海口。

市議員李啟維、周嘉韋、林依婷建議，為營造親水環境，應減少水泥施工物，並和蚵農做好溝通，施工時勿因擾動而激起沙塵，影響牡蠣養殖。

林元鵬要求第六分署在施工前開說明會，和漁民、地方做好溝通，並認為有些工程可先在陸地做，做好了再投放，技術性可克服。他說，因海岸防護計畫內容對黃金海岸部分會規畫設置離岸堤，會走程序修正，並在半年內完成，以利施工。

成大近海水文中心主任董東璟指出，為營造親水環境，建議離岸堤設置後，船屋前多處突堤應移除。林元鵬表示，為了不浪費這些消波塊，等離岸堤完工後，可把突堤的消波塊移到離岸堤旁加固強度。

位在台南市南區黃金海岸，緊鄰西濱公路，從二仁溪出海口到四鯤鯓長達近4公里，過去是台南最美麗的海灘，卻因許多人為工程等因素影響，環境起了變化，沙往北漂，造成黃金海岸灣裡、喜樹段的沙灘退縮，特別是船屋前及南側最嚴重，過去船屋前約百餘公尺寬的沙灘僅剩約20公尺，而南側沙灘椅推縮到逼近海堤，水利署在提前放置消波塊、石頭護堤。

台南市南區喜樹、灣裡近年來發展迅速，市府也正進行13期喜樹灣裡市地重劃 ，未來著重觀光商業發展，也使黃金海岸恢復往日美景更為重要。為了拯救黃金海岸，水利署第6分署與成大合作，針對問題提出有效改善方案，包含平商港至興達漁港侵淤趨勢分析、養灘流失原因檢討等，去年10月也完成240公尺的拋石及混凝土塊保護。

並就養灘、設置離岸堤、離岸潛堤、人工岬灣+離岸堤、突堤延伸等5方案做測試，決定採離岸堤方式，分析此工法透射率低、沙較穩定，流失率約5%，每10年約需200萬元養護費。目前已啟動水工模式試驗，預計上半年完成，下半年進行設計，明年發包，工期2年，經費約2.8億。

立委林俊憲除大力爭取這項經費，今天會同水利署副署長林元鵬、第6分署長謝明昌、成大水利及海洋工程學系、近海水文中心主任董東璟及區漁會、南區公所、觀旅局會勘。林俊憲表示，黃金海岸曾是台南最美麗海灘，期待透過此改善計畫，恢復往日美景並帶動觀光發展。