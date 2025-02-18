快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義醫院設芳春公寓健康醫療站 彌補弱勢醫療角落

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市芳春公寓租客大都是經濟條件較差的弱勢長輩，醫療救護常是公寓頭痛問題，部立嘉義醫院設立健康關懷站後，彌補弱勢醫療角落。記者李宗祐／攝影
嘉義市芳春公寓租客大都是經濟條件較差的弱勢長輩，醫療救護常是公寓頭痛問題，部立嘉義醫院設立健康關懷站後，彌補弱勢醫療角落。記者李宗祐／攝影

有台灣第一棟民間社宅之稱的嘉義市芳春公寓，租客大都是經濟條件較差的弱勢長輩，醫療救護常是公寓頭痛問題，平均每月高達5、6次救護車，去年部立嘉義醫院駐點設立健康關懷站，彌補弱勢醫療角落；房東李慶堂說，不但長輩突發病痛減少，也很少叫救護車。

許多房東怕遇到孤獨死，寧可租不掉，也不願租給獨居老人，芳春公寓願意收留這些租客更成為獨居老人避風港；然而老人有不少身體狀況，房東李慶堂經常睡到半夜被叫醒幫忙聯絡救護車。

李慶堂說，目前住戶有45名長輩，都是年長且身體有一些狀況的長輩，自從去年嘉義醫院在這裡設置健康關懷站，每月都有護理師來這邊幫忙量血壓、血糖還有健康、營養方面的衛教諮詢，因為這些長輩的身體都很不好，經常在叫救護車，自從去年醫院駐點關懷後，不但突發病痛減少很多，連以往平均每月至少要叫5、6次救護車，現在很少叫救護車，除此之外對於長輩衛生、行動等方面，都給予不少幫助。

嘉義醫院院長莊仁賓說，自去年5月嘉義醫院在這邊設立關懷站以來，與當地慈善團體一同關懷住民長輩，今天借重副院長陳詩典醫師在肝膽腸胃科上的權威，為長輩進行健檢；嘉義醫院是推動在宅醫療全台收件量最多的醫院，添購許多居家醫療的儀器，如手持式無線超音波檢測器，今天會對住民做C肝篩檢外，也會利用這儀器檢查其肝臟健康度，期待住民有好肝好健康。

莊姓租客去年發現C肝，但拒絕就醫與治療，在嘉義醫院鍥而不捨持續追蹤與鼓勵下，今天終於願意接受超音波及抽血檢查，並透過醫院社工的醫療補助與安排交通接送協助，接受治療。

陳詩典表示，嘉義地區的肝病罹患率居全國前列，肝癌的發生率與死亡率更高居前三名，特別是高齡長者。C肝並非絕症，患者若能積極就醫與追蹤治療，不僅能顯著降低肝硬化與肝癌的發病率，也能減少在人群間的傳播。

莊仁賓說，嘉義醫院有120張整合性照顧病床，可以減少弱勢民眾的照護負擔，目前是嘉義市收費最便宜的整合照護病房；另在社區設立健關懷站，安排定期駐點護理師，提供健康諮詢服務提升健康識能，協助弱勢民眾與獨居長者健檢、篩檢，推動預防性醫療服務，期待嘉義醫院的努力可以讓社區更健康更平安。

嘉義醫院院長莊仁賓（右二）偕同副院長陳詩典（右一）醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷，左一為房東李慶堂、左二為里長林芳志。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院院長莊仁賓（右二）偕同副院長陳詩典（右一）醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷，左一為房東李慶堂、左二為里長林芳志。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院院副院長陳詩典利用手持式無線超音波檢測器，對住民做C肝篩檢並檢查肝臟健康度。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院院副院長陳詩典利用手持式無線超音波檢測器，對住民做C肝篩檢並檢查肝臟健康度。記者李宗祐／攝影
芳春公寓住民隊等待嘉義醫院醫療關懷。記者李宗祐／攝影
芳春公寓住民隊等待嘉義醫院醫療關懷。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院院長莊仁賓（右二）偕同醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院院長莊仁賓（右二）偕同醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷。記者李宗祐／攝影
房東李慶堂（左）表示，嘉義醫院設置健康關懷站後，不但長輩突發病痛減少很多，現在也很少叫救護車。記者李宗祐／攝影
房東李慶堂（左）表示，嘉義醫院設置健康關懷站後，不但長輩突發病痛減少很多，現在也很少叫救護車。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷。記者李宗祐／攝影
嘉義醫院醫療團隊今天上午到芳春公寓為住民醫療關懷。記者李宗祐／攝影

嘉義 救護車 長輩

延伸閱讀

開羅建築物倒塌目擊者稱氣爆所致 10死至少8傷

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女駕駛未禮讓攔腰撞上

影／新光三越氣爆無名英雄曝光！他載2歲女童一路不顧違規飆急診

解急診壅塞 台大病人分流至北護、北市給救護車補貼

相關新聞

搶救台南黃金海岸採離岸堤設置 議員憂心影響養殖

台南市黃金海岸因沙源北漂，造成沙灘退縮，雖然透過養灘但每年受到西南氣流、颱風等影響，仍成效有限，為了有效解決沙灘流失，水...

嘉義醫院設芳春公寓健康醫療站 彌補弱勢醫療角落

有台灣第一棟民間社宅之稱的嘉義市芳春公寓，租客大都是經濟條件較差的弱勢長輩，醫療救護常是公寓頭痛問題，平均每月高達5、6...

台南和緯路 將增左轉專用道

台南市區主要道路許多路口每到尖峰時段交通擁擠，且因沒偏心式左轉車道造成亂象及危險，繼健康路全路段改善後，立委林俊憲爭取下...

嘉市編預算 辦班班有鮮乳

「班班有鮮乳」政策去年底喊卡，嘉義市政府今年自編預算持續推動，成為全台第1個鮮乳涵蓋國中小及幼兒園的縣市，昨追加預算獲議...

台南地震首批受災戶 入住水利署宿舍

台南楠西區地震受災戶有23戶52人登記願意入住水利署南水分署宿舍，將有8戶宿舍供分配，房間數足夠但恐出現「共住1戶」情形...

助學窘困！雲林家扶戶24％平均所得不到萬元 台北社團來相助

獲知雲林家扶中心多數受扶家庭月收入不到2萬元，甚至有24%低於萬元，加上助學金募款屢屢出現缺口，為幫助偏鄉學子，台北生命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。