嘉義醫院設芳春公寓健康醫療站 彌補弱勢醫療角落

有台灣第一棟民間社宅之稱的嘉義市芳春公寓，租客大都是經濟條件較差的弱勢長輩，醫療救護常是公寓頭痛問題，平均每月高達5、6次救護車，去年部立嘉義醫院駐點設立健康關懷站，彌補弱勢醫療角落；房東李慶堂說，不但長輩突發病痛減少，也很少叫救護車。

許多房東怕遇到孤獨死，寧可租不掉，也不願租給獨居老人，芳春公寓願意收留這些租客更成為獨居老人避風港；然而老人有不少身體狀況，房東李慶堂經常睡到半夜被叫醒幫忙聯絡救護車。

李慶堂說，目前住戶有45名長輩，都是年長且身體有一些狀況的長輩，自從去年嘉義醫院在這裡設置健康關懷站，每月都有護理師來這邊幫忙量血壓、血糖還有健康、營養方面的衛教諮詢，因為這些長輩的身體都很不好，經常在叫救護車，自從去年醫院駐點關懷後，不但突發病痛減少很多，連以往平均每月至少要叫5、6次救護車，現在很少叫救護車，除此之外對於長輩衛生、行動等方面，都給予不少幫助。

嘉義醫院院長莊仁賓說，自去年5月嘉義醫院在這邊設立關懷站以來，與當地慈善團體一同關懷住民長輩，今天借重副院長陳詩典醫師在肝膽腸胃科上的權威，為長輩進行健檢；嘉義醫院是推動在宅醫療全台收件量最多的醫院，添購許多居家醫療的儀器，如手持式無線超音波檢測器，今天會對住民做C肝篩檢外，也會利用這儀器檢查其肝臟健康度，期待住民有好肝好健康。

莊姓租客去年發現C肝，但拒絕就醫與治療，在嘉義醫院鍥而不捨持續追蹤與鼓勵下，今天終於願意接受超音波及抽血檢查，並透過醫院社工的醫療補助與安排交通接送協助，接受治療。

陳詩典表示，嘉義地區的肝病罹患率居全國前列，肝癌的發生率與死亡率更高居前三名，特別是高齡長者。C肝並非絕症，患者若能積極就醫與追蹤治療，不僅能顯著降低肝硬化與肝癌的發病率，也能減少在人群間的傳播。