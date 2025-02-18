嘉市編預算 辦班班有鮮乳

「班班有鮮乳」政策去年底喊卡，嘉義市政府今年自編預算持續推動，成為全台第1個鮮乳涵蓋國中小及幼兒園的縣市，昨追加預算獲議會通過，總計自編3400多萬元；市長黃敏惠說，讓學童有充足的乳品攝取，也表達對國內酪農產業的支持。

市府教育處長郭添財說，去年度自行編列1065萬1千元先行推動幼兒園及國中學童的鮮奶供應，因應中央政策變動，今年再追加2357萬9千元預算，用於本市20所國小採購鮮乳，惠及全市2萬2477名學生。

市議會審理追加預算案，議員王浩表示，中央政策立意良好，今年未續辦，造成地方政府須自籌經費才能延續辦理，家長樂見其成、他自己也支持，但鮮奶本身即有保存期短，加上配送時間和上課時間可能相互影響的問題，教育處在發包給廠商時，務必要將保冷袋等相關配套措施做好，以減輕第一線教育人員的負擔。

黃敏惠說，感謝議會支持，以及全市教師的配合協助，讓鮮奶能順利送達各班學童手中，且九華山地藏庵特別捐贈保冰桶與保冷袋，解決配送過程中的冷鏈挑戰。

崇文國小目前有1271名學童為嘉市最大國小，校長許原嘉說，上學期實施班班有鮮乳政策時，校內學生人數多，因請假等因素沒有及時飲用，需要將鮮乳等暫時保存，幸好嘉市城隍廟去年有捐助冰桶、保溫箱，學校自己也有買冰箱，如今政策能繼續，相關設備足夠因應。