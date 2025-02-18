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台南和緯路 將增左轉專用道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市區主要道路許多路口每到尖峰時段交通擁擠，且因沒偏心式左轉車道造成亂象及危險，繼健康路全路段改善後，立委林俊憲爭取下一條改善北區要道和緯路，國土署、市府及民代昨會勘，市府表示，希望今年底前完成。

交通局指出，和緯路改善案已通過初審，下周報給國土署，另，南區的中華南路、金華路與南和路口因為有多條岔路交匯，也有改善必要，會趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉專用車道。

交通局提報「永續提升人行安全」計畫，經費4890萬，預計在北區和緯路經過的文賢路、海安路口打除分隔島，增設左轉專用車道並改善號誌；和緯路二段從西門路口至公園路口間，還會施作瓶頸路段改善，調整車道配置，並增設左轉車道。

國土署長吳欣修、南市交通局長王銘德、工務局副局長鄒譽名、立委林俊憲及多名市議員會勘和緯路，吳欣修說，符合設置偏心左轉車道的路口會在4月審查；吳也稱許台南以區域性的方式來改善道路設施，營造友善環境。

立委林俊憲說，健康路、中華西路是市區南側重要幹道，去年他分別向國土署爭取4200餘萬元及7600餘萬元改善，會持續爭取經費，下個改善目標是東區。市議員周嘉韋、沈震東、林依婷說，和緯路每天車流量多，上下班尖峰時段，多處路口常見塞車，特別是文賢、西門路口，地方已反映多年，希望加速作業。

交通局表示，利用路平專案改善路口設施，預計於東門路、公園北路、開元路、民生路等路的重要路口評估增設偏心式左轉車道，或調整中央分隔島或標線配置。

國土署 林俊憲 車道

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