台南地震首批受災戶 入住水利署宿舍

台南楠西區地震受災戶有23戶52人登記願意入住水利署南水分署宿舍，將有8戶宿舍供分配，房間數足夠但恐出現「共住1戶」情形；市府昨開放受災戶參觀並抽籤，有災民認為隱私不足、共用衛浴等不便，最後14戶30人同意簽約。

「救急很難面面俱到！」南市社會局說明，收容中心起初有登記需要後續安置有45戶、90多人，陸續搬出後剩23戶，南水分署宿舍會將同一家庭盡量安排在同一戶，但是戶數真的不夠，沒有辦法完全依照災民的意願，尤其屋況較好的可能很多民眾都看上同一間，就只能靠公開抽籤來處理。

許多災民參加說明會時對宿舍分配有意見，表示需要兩戶甚至三戶住在同1戶，還共用浴廁，這樣完全沒有隱私，而且大家生活習慣不同，有人早起有人上夜班，根本無法接受；還有災民質疑，萬一有東西不見了要找誰？也有災民堅持一家五口「住一戶剛剛好」，不然有誰受得了跟不認識的人同住1間房間、共用浴室廁所？

社會局長郭乃文說，水利署宿舍主要優先給收容中心的災民安置，第1期簽約6個月，原則上都可以續住，目前規定住宅列為黃單的災民可住1年、紅單的2年，如果災民找到其他更好的地點，可以提前解約，另慈濟有意願提供組合屋，目前暫無具體訊息。

水利署宿舍共34戶，目前8戶修好先供抽籤分配，市府表示，希望3月前能全部整修完成，滿足受災戶需求。據了解，楠西區綠柏園收容中心預計開放到20日，社會局規畫災區附近公民機構機構、廟宇等10幾個單位提供住宿，也規畫交通車接送，但部分災民意願不高，認為「無法配合作息時間」。