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助學窘困！雲林家扶戶24％平均所得不到萬元 台北社團來相助
獲知雲林家扶中心多數受扶家庭月收入不到2萬元，甚至有24%低於萬元，加上助學金募款屢屢出現缺口，為幫助偏鄉學子，台北生命啟蒙教育創新基金會今天專程到雲林家扶捐贈20萬元助學金，並拋磚引玉籲請社會大眾共同幫助家扶學子。
雲林家扶中心主任廖志文指出，中心服務的單親家庭比例高達62％，新住民家庭約20％，家長的工作多半是臨時工或收入偏低的製造業、服務業，有近24％的家庭平均工作月收入不到1萬元，近5成家長收入只在1萬至2萬之間，多數受扶家庭零工月收入低於2萬元，因此每逢開學，孩子學費與生活費，壓力負荷甚大。
生命啟蒙教育創新基金會董事長黃振輝及創辦人呂秀金、執行董事馬淑敏今天專程南下捐贈20萬元助學金。他們特別勉勵就讀通訊工程研究所的丁姓女學生，對丁同學靠單親媽媽零工收入，扶養她及念大學的弟弟，經濟壓豕可想而知。他們肯定丁同學勤學上進，勉勵她今年能順利完成論文，取得學位踏入職場讓家庭早日脫貧。
雲林家扶中心每個學期的助學工程需幫助500多名學子，光助學金就約需500多萬元，生命啟蒙教育創新基金會也呼籲社會大眾一起伸手來幫助弱勢學子。
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