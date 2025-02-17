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嘉義建城「320+1」設計宣言 躍上曼谷國際舞台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，展場作品照。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，展場作品照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市傳統工藝在泰國年度設計盛會「曼谷設計周」中，以「嘉義設計宣言」為主題的展覽，精選嘉義交趾陶、欄間雕刻、小木作、石猴雕刻等傳統工藝。市長黃敏惠表示，嘉義建城320+1是歷史見證也代表文化延續與創新，透過國際展演，讓世界看見嘉義工藝的精湛技術與深厚底蘊。

黃敏惠表示，嘉義建城320+1不僅是歷史的見證，更代表著文化的延續與創新。嘉義市的傳統工藝是珍貴的文化資產，透過國際展演，不僅讓世界看見嘉義工藝的精湛技術與深厚底蘊，也展現嘉義文化不斷進步、與時俱進的活力。將持續推動文化傳承與創新，讓傳統工藝在當代生活中發揮更大的影響力，展現新的價值，實現文化的永續發展，再造新永續嘉義。

文化局長謝育哲表示，傳統工藝作為嘉義文化的重要基礎，除了參與國際展會，接下來還將推出「傳統工藝大賞」等系列活動，持續推動工藝傳承與創新，讓更多人認識嘉義工藝之美，共同發揚這份珍貴的文化資產。

曼谷設計周是泰國最具影響力的設計盛會，每年吸引來自全球的設計師、品牌與文化單位共襄盛舉。今年嘉義市以傳統工藝為核心參展，成功將職人精神與文化價值推向國際，為嘉義的文化永續發展開創新的可能。

《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，現場導覽。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，現場導覽。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，現場導覽。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，現場導覽。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，展場作品拾器-水系列(交趾陶特別版)。圖／嘉義市政府提供
《嘉義設計宣言》在泰國曼谷設計周，展場作品拾器-水系列(交趾陶特別版)。圖／嘉義市政府提供

嘉義 設計師

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