嘉義建城「320+1」設計宣言 躍上曼谷國際舞台

嘉義市傳統工藝在泰國年度設計盛會「曼谷設計周」中，以「嘉義設計宣言」為主題的展覽，精選嘉義交趾陶、欄間雕刻、小木作、石猴雕刻等傳統工藝。市長黃敏惠表示，嘉義建城320+1是歷史見證也代表文化延續與創新，透過國際展演，讓世界看見嘉義工藝的精湛技術與深厚底蘊。

黃敏惠表示，嘉義建城320+1不僅是歷史的見證，更代表著文化的延續與創新。嘉義市的傳統工藝是珍貴的文化資產，透過國際展演，不僅讓世界看見嘉義工藝的精湛技術與深厚底蘊，也展現嘉義文化不斷進步、與時俱進的活力。將持續推動文化傳承與創新，讓傳統工藝在當代生活中發揮更大的影響力，展現新的價值，實現文化的永續發展，再造新永續嘉義。

文化局長謝育哲表示，傳統工藝作為嘉義文化的重要基礎，除了參與國際展會，接下來還將推出「傳統工藝大賞」等系列活動，持續推動工藝傳承與創新，讓更多人認識嘉義工藝之美，共同發揚這份珍貴的文化資產。