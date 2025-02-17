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台南地震災民安置 首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍，整理周遭環境。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍，整理周遭環境。記者周宗禎／攝影

嘉義大埔0121地震，台南楠西多處民宅老屋受損，台南市政府提供災民南水署宿舍安置居住，社會局下午在綠柏園收容中心舉行首梯宿舍抽籤分配，開放原先收容中心53戶116名災民登記，有23戶53人登記，到傍晚共有14戶30人完成分配，並與市政府簽約，明起可逐步搬遷。

社會局今天就已完成修繕的8間房舍、52個床位分配，現場有住民反映期望能一人一房，社會局考量未安置於綠柏園紅黃單受災戶仍有入住需求，現有資源有限無法同意，失望的災民淚灑會場。

社會局表示，後續若有更好的住宿方案，也會適時調整。社會局提醒獲分配住民若逾期未進行簽約者視同放棄資格，空出及新修繕完成的房間，將持續提供紅黃單災戶申請借住，照顧更多災民。

下午抽籤前社會局長郭乃文先跟現場參與抽籤住民明抽籤相關規範，專責社工在現場為災民說明南水署房型規畫，確定能清楚了解南水署宿舍設施、搬遷流程以及入住後的注意事項。

社會局表示，受災戶有任何困難可隨時向社工反映，若有特殊需求者，市府也會媒合公私資源協助。

台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍與周遭環境。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍與周遭環境。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。廠商繼續整修未完成的宿舍。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。記者周宗禎／攝影
台南地震災民安置首批14戶30人明起陸續搬進南水署宿舍。記者周宗禎／攝影

台南 宿舍 社工

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