台南震災戶中長期安置首梯抽籤 13戶可逐步搬遷

台南市政府為楠西區震災受災戶提供中長期安置，其中有23戶共53人登記希望入住南區水資源分署宿舍，今天舉行首梯次抽籤，有13戶29人完成抽籤，明天起可逐步搬遷。

台南市社會局下午在災民緊急安置地點綠柏園舉行首梯次抽籤，由社會局長郭乃文先向參與抽籤住民說明相關規範，現場並安排專責社工，為每一戶災民提供南水分署房型規劃，確保住民能清楚了解相關設施、搬遷流程以及入住後注意事項。

抽籤過程中有住戶反映個人想法，社會局則強調，針對受災戶不同需求會儘量滿足，但無法完全按照其意願，例如有的受災戶不願意與其他家庭分享同一棟宿舍，還有部分住戶看上同一間屋況較好宿舍，只能靠公開抽籤來處理。

社會局提供資料指出，此次抽籤對象為已登記居住於綠柏園的46戶95名災民，其中23戶53人登記希望入住南水分署宿舍，實際參與有13戶29人順利完成首梯抽籤。

社會局指出，南水分署宿舍主要優先提供收容中心災民安置，第1期簽約6個月，原則上都可以續住，目前規定是住宅列為黃單的災民可住1年、紅單2年，完成抽籤的住戶，可於明天開始逐步搬遷至已完成修繕的南水分署宿舍，剩餘宿舍修繕將於3月初陸續完成。

社會局指出，後續將與住民以6個月為一期簽訂借住契約，若逾期未簽約視同放棄，空出及新修繕完成的房間，將持續提供紅黃單災戶申請借住。

社會局指出，除了南水分署宿舍，市府另規劃災區附近的公民機構、廟宇等10幾個單位提供中長期安置，並安排交通車接送，但有災民反映無法配合作息時間，不願意前往，目前短期收容中心將開放到20日，讓災民可以搬運家當。

社會局強調，受災戶有任何困難可隨時向社工反映，若有特殊需求，市府也會盡力協助，例如有受災戶反映家具購置有困難，可向市府登記借用善心人士提供家具。