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影／台南楠西地震受災戶安置住宅第一批 可供55人明入住

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影

台南楠西地震受災戶有45戶登記入住收容中心，23戶52人登記有意入住一旁水利署南水分署宿舍，目前34戶宿舍8戶修好的下午抽籤分配，明天下午就可以入住。工務局希望在3月前能夠全部完成。現場住戶意見多，社會局長郭乃文表示，因為救急很難面面俱到，只能盡量公平。

下午郭乃文說明的時候，有許多災民對宿舍分配有意見，認為需要兩戶甚至三戶住一間，還共用浴廁，這樣完全沒有隱私，而且大家生活習慣不同，有人早起有人上夜班，根本無法接受。

還有災民說，到現在不知道水電費如何分配、萬一有東西不見了要找誰？還有人堅持他們一家五口「住一戶剛剛好」，有誰受得了跟不認識的人同住一間房間共用浴室廁所？

社會局表示，收中心有登記45戶、90多人，陸續搬出後到目前有23戶，53人登記抽籤，雖然同一家庭盡量安排在同一戶，但是因為房間真的不夠，沒有辦法完全依照災民的意願。尤其屋況較好的可能很多民眾都看上同一間，這部分就只能靠公開抽籤來處理。

台南市社會局目前有規畫災區附近公民機構機構、廟宇等10幾個單位提供住宿，市政府也規畫交通車接送，但災民幾乎都不要，因為「無法配合作息時間」。目前的收容中心將開放到20日，讓災民可以搬運家當。

郭乃文表示，水利署宿舍主要優先給收容中心的災民安置，第一期簽約6個月，原則上都可以續住，目前規定是住宅列為黃單的災民可住一年、紅單的兩年。因「外面有很多紅、黃單災民等候安置處所，目前水利署宿舍簽約一期住6個月，如果有找到其他更好的地點，災民可以提前解約。慈濟有意願提供組合屋，但目前都還沒有接獲具體訊息。

台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
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台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震受災戶安置住宅第一批可供55人明入住，下午災民參觀，意見很多。記者周宗禎／攝影

宿舍 房間 水利署

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