「小日月潭」最後1哩路開工 雲林椬梧南北滯洪池將優美現身

有「小日月潭」之稱的雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池已成為沿海主要景點，很多人不知滯洪池有南、北池之分，兩池相隔約500公尺，人氣差很大，為帶動雙池觀光發展，縣府和中央將斥資2800萬元將整頓南池，把整個滯洪池最後一哩路的第3期水環境工程完成，今天動工預定明年初完工。

口湖鄉椬梧滯洪池2013年完工，總面積約125公頃，分南北兩池，總滯洪量達150萬公噸，不僅讓當地遠離海水倒灌夢魘，不僅具防汛功能也衍生出豐富生態與美麗景況，近年調查發現有東方白鸛、紅冠水雞等珍貴鳥類，更有多樣的水生物種，成為賞鳥、生態教育的絕佳場域，成為沿海主要觀光景點，納入國家風景區。

水利處長許宏博指出，滯洪池完成後，縣府陸續提出水環境改善計畫，2019年中央和地方攜手投入逾2億元，針對南、北兩池陸續完成修護護岸、優化周邊設施、打造休閒步道等。

許宏博說，水環境改善計畫共分3期，第3期今天動工，預計將把南池區內的雜木林及排水管溝進行改善，將林帶經常的積水導入尖山大排，同時此強化南池外景觀工程，以蚵殼打造入口意象及植栽綠化等總經費約2850萬，中央補助9成，地方自籌1成。