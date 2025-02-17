嘉義大埔地震 臺南綠柏園半數受災戶搬遷至南水署宿舍

嘉義大埔0121地震楠西受災戶緊急安置在臨時安置點-綠柏園，依內政部安置及重建原則，短期安置以二週至一個月為安置期間，且短綠柏園也因地震災損亟需修繕，南市府啟動中長期安置方案，由社會局以「一戶一社工」方式，逐戶輔導搬遷，確保每位災民都能獲得妥善的居住安排。

南市府社會局指出，目前綠柏園有45戶95人登記居住，其中22戶52人已登記有意入住南水署宿舍 。社會局說明，為協助及輔導順利遷居，社會局以「一戶一社工」模式指派專責社工逐戶說明入住流程。第一波於2月16日前至往綠柏園服務台提出申請，2月17日下午1時30分後可參觀宿舍，當日下午4時公開抽籤分配。

社會局強調，受災戶依照抽籤結果，2月19日後逐步搬入，受災戶有任何困難可隨時向社工反映，若有特殊需求者，市府也會盡力協助，例如有受災戶反映傢俱購置有困難，可向市府登記借用善心人士提供之傢俱。

聚傳媒