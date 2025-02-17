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喊多年沒見影 林俊憲爭取經費改善重要路口、國土署會勘

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲（右一）會同國土署、南市交通局、工務局會勘和緯路，爭取經費在重要路口設置偏心式左轉車道。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲（右一）會同國土署、南市交通局、工務局會勘和緯路，爭取經費在重要路口設置偏心式左轉車道。記者鄭惠仁／攝影

台南市區主要道路許多路口每到上下班尖峰時段，交通擁擠，更因沒有偏心式左轉車道，亂象及危險橫生，繼健康路全路段改善後，在立委林俊憲爭取下，下一條改善北區和緯路，國土署與交通局今會勘，經費近5千萬。國土署稱許南市採區域性改善，林俊憲說，接著改善東區，讓交通環境更友善，行人走路及駕駛人開車都更安全。

林俊憲表示，健康路和中華西路是市區南側重要幹道，去年他分別向國土署爭取4200餘萬及7600餘萬改善。在多處重要路口增設偏心左轉車道，使得原先因左轉車擋住直行車造成交通大打結的情況獲得明顯改善，交通順暢許多。為此，繼續向中央爭取經費，改善主要道路的路口。

林俊憲今會同國土署長吳欣修、交通局長王銘德、工務局副局長鄒譽名、市議員周嘉韋、沈震東、林依婷及議長邱莉莉服務團隊會勘和緯路，吳欣修表示，3處路口設置偏心左轉車道都符合條件，會在4月審查。市府指出，此改善案已經過初審，下周報請國土署，若通過後會立即施工，希望能在今年底完成。

此次交通局提報「永續提升人行安全」補助計畫，經費4890萬，預計在北區和緯路經過的文賢路、海安路打除分隔島，增設左轉專用車道並改善號誌。另和緯路二段從西門路口至公園路口間，還會施作瓶頸路段改善，調整車道配置，並增設左轉車道。

除了北區和緯路外，南區的中華南路、金華路與南和路口因為有多條岔路交匯，也有改善必要，也會趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉專用車道。

交通局長王銘德說，文賢路較窄，還有停車格，路口60公尺內會移除停車格，讓出路肩，以利車輛通行。另，考慮文賢路側有電箱、樹穴，將以最小淨寬進行規畫設計。

吳欣修稱許台南以區域性的方式來改善道路設施，營造友善環境，先前是中西區與南區，接著來到北區，除了和緯路外，西門路、文賢路與海安路也有部分路口要改善。林俊憲說，接著會持續爭取經費改善主要道路路口，下個目標是東區。工務局表示，也利用路平專案改善道路路口設施，如西門路4段、民生路等。

市議員周嘉韋、沈震東、林依婷說，和緯路每天車流量多，上下班尖峰時段，多處路口常見塞車，特別是文賢、西門路口，地方已反映多年，希望能加速作業，而未來施工期也要做好交通管控，把影響降至最小。

台南市北區和緯路平日車流量多，上下班尖峰時段更易塞車，立委林俊憲爭取經費，改善交通環境與設施。圖／林俊憲服務處提供
台南市北區和緯路平日車流量多，上下班尖峰時段更易塞車，立委林俊憲爭取經費，改善交通環境與設施。圖／林俊憲服務處提供
立委林俊憲（右一）會同國土署長吳欣修（左一）、南市交通局、工務局會勘和緯路，爭取經費在重要路口設置偏心式左轉車道。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲（右一）會同國土署長吳欣修（左一）、南市交通局、工務局會勘和緯路，爭取經費在重要路口設置偏心式左轉車道。記者鄭惠仁／攝影

國土署 林俊憲 車道

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