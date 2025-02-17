境外空汙影響空氣品質 台南啟動應變減緩惡化

中央社／ 台南17日電

台南市今早空氣品質不佳，上午10時安南測站測得達「對所有族群不健康」等級。市府成立防制指揮中心，採取應變措施減緩汙染影響，預估將影響到明日，呼籲民眾提高警覺。

台南市政府環保局新聞稿指出，今早空氣品質不佳，主要受夜間至清晨的輻射冷卻效應影響，導致地表溫度下降，形成逆溫層，使汙染物難以擴散。此外，清晨霧靄使空氣中水氣易吸附PM2.5，進一步推升汙染濃度。

環保局指出，早晨8時至10時霧靄雖已逐漸消散，但風速仍偏弱，加上西半部受弱北風主導，使得中部地區沉降至地表的汙染物向南擴散，進一步影響台南市空氣品質。同時，氣象署今晨發布彰化以南至高雄市濃霧特報，影響海風進入時間與強度，導致對流條件轉差，汙染物濃度下降速度趨緩。

環保局指出，上午10時安南測站空氣品質達「對所有族群不健康」等級，市府立即成立防制指揮中心，並採取應變措施，減緩汙染影響。

環保局指出，建議學童、長者及慢性病患者減少戶外活動，必要時佩戴口罩，並注意室內空氣流通。同時，加強對工業區及主要幹道汙染源監控，派員進行工廠、營建工地稽查，並進行高汙染柴油車及機車路邊攔檢，並執行道路洗街作業，降低道路揚塵及進行空拍稽查露天燃燒。

環保局表示，預估午後將再有一波境外汙染南下，根據模式預報，濃度將比昨日更高，預計傍晚抵達台南。由於夜間擴散條件不佳，預估今晚至明晨汙染濃度將再迎來一波高峰，持續影響到明日，提醒市民提高警覺，減少不必要戶外活動，敏感族群應做好防護措施。

台南 環保局 空氣品質

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