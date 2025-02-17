228到台南生態旅遊正當時 候鳥、潟湖、沙洲、鹽田任遨遊

春節後第一波假期228連假即將到來，南市觀旅局推薦綠色旅遊，到四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，賞黑琵等冬候鳥，以及搭乘觀光漁筏認識潟湖。台江國家公園記錄大台南在2月8日有2425隻黑面琵鷺，賞鳥季到3月。

依據台江國家公園管理處的大台南監測記錄表顯示，包含嘉義縣、高雄在內的黑琵數量，1月4日記錄2876隻，1月19日3594隻、2月8日2425隻，數量主要在台南市境內，又以曾文溪以北最多，最新的記錄中，溪北是1178隻，溪南是668隻，嘉義441隻、高雄138隻。

南市觀旅局長林國華表示，濱海適合賞黑琵的地點有七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，其中位於七股黑面琵鷺生態保護區的黑面琵鷺賞鳥亭，在賞鳥季期間，台江國家公園管理處在賞鳥亭內提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓民眾欣賞鳥類的姿態，並安排志工駐點定時解說服務，歡迎親子同遊賞鳥長知識。

遊客若安排尋黑琵之旅，第一站可以先到訪台江國家公園遊客中心，透過遊客中心內的展示、影片及導覽解說，認識台江國家公園的文化與生態。接著到四草濕地、黑面琵鷺賞鳥亭，觀察鳥類生態，參訪七股黑面琵鷺生態展示館，認識完整的黑面琵鷺生態知識與保育概念，並可順遊頂頭額額沙洲，欣賞黃昏時的沙洲景色。

除了賞鳥外，還可安排搭乘七股或四草娛樂漁筏與觀光漁筏認識潟湖、養蚵作業、紅樹林濕地生態及在地人文歷史。也別忘了要品嘗在地生猛海鮮，接著到北門區的井仔腳瓦盤鹽田體驗曬鹽，或者到雙春濱海遊憩區-Vanaheim愛莊園認識紅樹林及觀察招潮蟹出沒，最後在海邊欣賞絕美的落日夕陽，都是不容錯過的體驗。

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