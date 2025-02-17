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嘉義市續辦班班喝鮮奶 2萬2477學子受惠
中央停辦「班班喝鮮奶」政策，但嘉義市政府持續推動，更自籌3400餘萬元因應，成為全台第一個涵蓋國中小及幼兒園的縣市，照顧全市2萬2477名學生。市長黃敏惠表示，透過追加預算編列20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足的乳品攝取，以行動表達對國內酪農產業的支持。
市長黃敏惠表示，中央決議停辦班班喝鮮奶政策，但嘉義市堅持「教育優先、孩子第一」，自行編列預算，自今年2月起擴大對象為3所公立幼兒園及國中，並透過追加預算編列本市20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足的乳品攝取，並以行動表達對國內酪農產業的支持。
嘉義市議會上午通過追加預算案，黃敏惠感謝議會的支持，以及全市教師的配合與協助，讓鮮奶能夠順利送達各班學童手中。九華山地藏庵特別捐贈保冰桶與保冷袋，解決鮮奶配送過程中的冷鏈挑戰，確保學童能夠喝到新鮮且品質穩定的乳品。
市府教育處長郭添財表示，嘉義市去年度自行編列1065萬1000元，先行推動幼兒園及國中學童的鮮奶供應。因應中央政策變動，今年再追加預算，編列2357萬9000元，用於本市20所國小（含嘉大附小及附設幼兒園）的鮮乳採購，總計預算達3423萬元，惠及全市2萬2477名學生。
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