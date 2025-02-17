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阿里山賞櫻列車開跑 限量3梯2月25日開放訂票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
首波十字路至二萬平紀念車票套組具收藏價值。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
首波十字路至二萬平紀念車票套組具收藏價值。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供

阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出配合櫻花季搭乘蒸汽火車檜木車廂「綻放舞櫻」主題遊程，限定3梯次，每梯次限額100人，每人2999元，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品等，2月25日開放訂票。

林鐵及文資處表示，每年春天阿里山櫻花如約盛開，為山林披上一層粉紅外衣，在浪漫的花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，遊客搭乘國內外知名的國寶級31號蒸汽火車附掛全台灣檜木所打造的檜木車廂，暢遊林間感受阿里山萬物生氣蓬勃，來趟全台最高車站鐵道春季遊，感受鐵道山林古典魅力。「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定3梯次，行駛3月11日、3月25日上及4月1日各1梯次。

林鐵及文資處表示，旅程將帶領遊客近距離欣賞滿山櫻花，彷如置身絢爛的春日畫作。「綻放舞櫻」主題列車，邀請「漫步在雲端的阿里山」阿里山生態攝影達人黃源明領路，探索秘密拍攝景點。最令人期待的景致，莫過於蒸汽火車自沼平車站緩緩駛出，沿著S型軌道與粉嫩櫻花一同入鏡，伴隨蒸汽火車鳴笛聲響起，沿途櫻花隨風搖曳，奏響一曲春日磅礡交響樂。

另首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣，套票一式三款，票面文字寓意深厚，分別為十二萬分幸福、財富及健康。林鐵及文資處自去年42號隧道竣工後火車行經十字路至二萬平路段，十字路為林業鐵路與部落古道交會處、二萬平是海拔2000公尺看雲海處。本組設計套票乘載了42號隧道工程的偉大，更象徵「十二萬分的美好」，具收藏價值。

林鐵及文資處推出主題列車一律採網路預約購票，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網、FB粉絲團或洽(05)2779843#356陳小姐。

阿里山賞櫻列車開跑，限量3梯次每次100人。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山賞櫻列車開跑，限量3梯次每次100人。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山賞櫻即將來臨，林鐵及文資處限定櫻花列車2月25日開放預訂。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山賞櫻即將來臨，林鐵及文資處限定櫻花列車2月25日開放預訂。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山賞櫻列車開跑，限量3梯次每次100人。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山賞櫻列車開跑，限量3梯次每次100人。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供

櫻花季 火車 阿里山

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