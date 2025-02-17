境外汙染南下台南空品亮紅燈 另波濃度更高要提高警覺

台南市今天空氣品質不佳，晨間為橘色警示，上午七股及市區監測站都出現紅色警示，影響民眾健康，也不適合戶外運動。環保局表示，主要受夜間至清晨的輻射冷卻效應影響，導致地表溫度下降，形成逆溫層，使汙染物難以擴散。

另，清晨霧靄使空氣中水氣易吸附PM2.5，進一步推升汙染濃度，預估影響到明日。環保局提醒民眾提高警覺，減少不必要的戶外活動，敏感族群應做好防護措施。

環保局表示，早晨8至10 時霧靄雖已逐漸消散，但風速仍偏弱，加上西半部受弱北風主導，使得中部沈降至地表的汙染物向南擴散，進一步影響南市空氣品質。另氣象署今晨發布彰化以南至高雄市濃霧特報，影響海風進入的時間與強度，導致對流條件轉差，汙染物濃度下降速度趨緩。上午10時，安南測站空氣品質已達「紅色警示」等級，市府立即成立防制指揮中心，並採取應變措施，減緩汙染影響。

市府教育局、社會局、衛生局及勞工局加強對學校、幼兒園、安養機構及醫療院所的空氣品質應變提醒，建議學童、長者及慢性病患者減少戶外活動，必要時佩戴口罩，並注意室內空氣流通。環保局也加強對工業區及主要幹道的污染源監控，派員進行工廠、營建工地稽查、並進行高污染柴油車及機車路邊攔檢，並執行道路洗街作業，以降低道路揚塵及進行UAV空拍稽查露天燃燒情形。

環保局表示，預估今日午後將再有一波境外汙染南下，根據模式預報，濃度將比昨日更高，預計傍晚抵達台南。由於夜間擴散條件不佳，預估今晚至明晨汙染濃度將再迎來一波高峰，預估影響到2/18日，提醒市民提高警覺，減少不必要的戶外活動，敏感族群應做好防護措施。

市民可透過空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)或下載「空氣品質即時通」APP，隨時掌握最新空氣品質資訊，並依照建議調整戶外活動，減少空汙對健康的影響。