嘉義文化路夜市人潮常爆滿 市府將調整車輛管制時間

今年新春期間，嘉義市文化路夜市在9天假期吸客超過62萬人次，嘉義市政府將召開會議調整每逢假日車輛管制時間提早1小時，以提升交通、遊客安全，確保夜市活動的順暢。

交通部觀光署統計2024年1至10月，文化路夜市觀光人次高達約1330萬人次是全國第二，因位於市中心具交通便利優勢，也是嘉義市觀光人潮最多、最熱鬧的路段。但經常接獲民眾反映在文化路夜市行走逛街汽機車爭道，需提前行人徒步區時間以管制機動車輛進出，避免交通事故發生，以維護行人安全。

嘉義市政府為因應文化路夜市大量湧入人潮，今年1月25日起至2月2日止，試辦夜市區域的車輛管制時間由原定的晚上7點提前至晚上6點開始管制。

今天市議會臨時會上議員張秀華表示，市府行文議會20日將針對文化路至蘭井街文化路夜市設攤區行人徒步區調整管制時間召開會議，目前的調整方案為何？

市府建設處長田長沛表示，文化路夜市連假期間人潮爆滿近年來超過千萬人次，是全國第1名的夜市，但市府發現以往管制時間是從晚上7點至11點，但實際上經常不到7點就有許多逛夜市民眾，為守護行人的安全，在今年過年連假期間實驗將管制時間提前從6點開始，效果很好，店家、攤商及行人都可以接受，召開這會議是想討論未來在周休假日、連假是不是統一都提前1小時管制，因應文化路夜市人潮大增的現象，讓逛街民眾行的安全，但也不宜提前太多，因為也有汽機車通行需要，市府也進行調查，希望能對用路人、行人、行車都可以接受的時間點。