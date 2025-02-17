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嘉市續辦班班喝鮮奶 逾2萬學童受惠

中央社／ 嘉義市17日電

中央決議停辦「班班喝鮮奶」政策，但嘉義市政府仍自行編列預算，議會今天通過此案；從下週起每週供應2次鮮乳，惠及全市公幼、國中、小學共2萬2477名學生受惠。

黃敏惠表示，中央決議停辦班班喝鮮奶政策，但嘉義市堅持「教育優先、孩子第一」，自行編列預算，自今年2月起擴大對象為3所公立幼兒園及國中，並透過追加預算編列嘉義市20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足乳品攝取，並以行動表達對國內酪農產業支持。

嘉義市議會今天正式通過此案追加預算。黃敏惠市長感謝議會支持，以及全市教師的配合與協助，讓鮮奶能夠順利送達各班學童手中。

嘉義市教育處長郭添財說，市府去年度自行編列新台幣1065萬1000元，先行推動幼兒園及國中學童鮮奶供應。因應中央政策變動，今年再追加預算，編列2357萬9000元，用於嘉義市20所國小（含嘉大附小及附設幼兒園）的鮮乳採購，總計預算達3423萬元，惠及全市2萬2477名學生。

為降低紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農衝擊，政府推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原預計執行4年。但政策上路後出現許多問題，行政院於民國113年12月19日宣布因各界看法分歧，決定113學年度第二學期起停辦。

嘉義 幼兒園 鮮奶

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